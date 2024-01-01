Devrim Kaya

Ellerini Çekip Benden Ellerini çekip benden Yarim bugün gider oldu Ellerini çekip benden Yarım bugün gider oldu *** Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu Neden oldu *** Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben *** Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu *** Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu *** Yandı yürek kebap oldu Gül bahçemde hazan oldu Yandı yürek kebap oldu Gül bahçemde hazan oldu *** Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu Neden oldu *** Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu *** Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu

Değmen Benim Değme'n benim gamlı, yaslı gönlüme Değme'n benim gamlı, yaslı gönlüme *** Ben bir selvi boylu yârdan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay *** Ben bir selvi boylu yârdan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay *** Evvel bağban idik dostun bağında Evvel bağban idik dostun bağında *** Talan vurdu, ayva, nardan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay *** Talan vurdu, ayva, nardan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay *** Kumru gibi gökyüzünde dönende Kumru gibi gökyüzünde dönende *** Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda Konanda, vay *** Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda Konanda, vay *** Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde *** Ferhat gibi Şirin yârdan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay *** Ferhat gibi Şirin yârdan Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, vay

Yine Dertli Dertli Yine dertli dertli İniliyorsun, iniliyorsun Sarı durnam sinen Yaralandı mı, yaralandı mı Hiç el değmeden de iniliyorsun Yoksa ciğerlerin parelendi mi Parelendi mi, parelendi mi *** Yoksa sana, yoksa sana, yâr düzen mi düzdüler Perdelerin, perdelerin tel tel edip büzdüler Tellerini, tellerini sırmadan mı süzdüler *** Allı da durnam, telli de durnam sinen de yaralandı mı Yoksa ciğer, yoksa ciğerlerin parelendi mi *** Havayı deli gönül havayı Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı Türkmen kızı katar etmiş mayayı Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli *** Hay-hay, vay-hay Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli Çekip gider, çekip gider bir gözleri sürmeli *** Kuru kütük, kuru kütük yanmayınca tüter mi Ak gerdanda, ak gerdanda çifte benler biter mi Vakti gelmeyince bülbül öter mi Ötüp gider, ötüp gider bir gözleri sürmeli Ötüp gider, ötüp gider bir gözleri sürmeli *** Hay-hay, hay-hay Dere kenarında yerler hurmayı Kılavuz ederler telli durnayı Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi Çözüp gider bir gözleri sürmeli *** Karac'oglan der ki geçti ne fayda Bir vefa kalmadı fakir ve bayda Bu ay da o dosta gelecek fayda Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli *** Ay-hay, hay-hay Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli Göçüp gider, göçüp gider bir gözleri sürmeli

Yeşil Kurbağalar Yeşil kurbağalar Öter göllerde Kırıldı kanadım Kaldım göllerde *** Anasız, babasız Gurbet ellerde *** Dön gel, ağam, dön gel Eğlenmeyesin Elde güzel çoktur, ağam, ağam Evlenmeyesin *** Dön gel, ağam, dön gel Eğinli misin? Eğin'e gelmeye, ağam, ağam Yeminli misin?

Alvarlı Gelin Gölbaşına vardım gülleri çoktur Güzeller geliyor sevdiğim yoktur *** Alvarlı gelin yallah Şalvarlı gelin yallah Fistanlı gelin billah Öldürdün beni *** Şu derenin alıcından burcundan Bana gelsen ölür müydün acından *** Alvarlı gelin yallah Şalvarlı gelin yallah Fistanlı gelin billah Öldürdün beni *** Gölbaşına vardım tren duruyor Anam beni gurbet ele yolluyor *** Alvarlı gelin yallah Şalvarlı gelin yallah Fistanlı gelin billah Öldürdün beni

Adaletin Bu Mu Dünya Güvenemem servetine, malına Umudum yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına, oy *** Adaletin bu mu, dünya? Ne yâr verdi ne mal dünya Kötülerinsin sen, dünya İyileri öldüren dünya, oy *** Adaletin bu mu, dünya? Ne yâr verdi ne mal dünya Kötülerinsin sen, dünya İyileri öldüren dünya, oy *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir kimi ayrılmış yârinden, oy *** Adaletin bu mu, dünya? Ne yâr verdi ne mal dünya Kötülerinsin sen, dünya İyileri öldüren dünya, oy *** Adaletin bu mu, dünya? Ne yâr verdi ne mal dünya Kötülerinsin sen, dünya İyileri öldüren dünya, oy

Yalgızam Könlüm senin esirin galbim senindir yar İnsaf eyle o sözler meni gahredir yar Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz *** Yalgızam yalgız, yalgızam aygız Gel meni möhnete goyan, salan vefasız *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz *** Dağlar başı dumandır aman Allah yar Gene dumandır Ayrılığın ölümden mene yamandır yar Mene yamandır *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz Yalgızam yalgız, yalgızam aygız *** Gel meni möhnete goyan, salan vefasız Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Vallah aygız bu gözellik sene de galmaz

Kışlalar Doldu Bugün Kışlalar doldu bugün Doldu, boşaldı bugün Gel, gardaş, görüşelim Ayrılık oldu bugün *** Yârın elinden, vah, vah Yâr, yâr *** Geceler yârım oldu Aney, ağlamak kârım oldu Her dertten yıkılmazdım Nazlım, sebebim zalım oldu *** Naçar elinden, vah, vah Yâr, yâr