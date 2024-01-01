Bu Toprağın Sesleri 2 Şarkı Sözleri
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Devrim Kaya
Bu Toprağın Sesleri 2
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Hastane önünde incir ağacı annem ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
Baştabip geliyor zehirden acı annem acı
***
Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze
Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze
***
Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze
Benden selam olsun sevdiğim kıza annem vay kıza
Başına koyular karalar bağlasın annem bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın
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Arda Boyları'nda kırmızı erik
Halime'nin ardında 17 belik
Halime'nin ardında 17 belik
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Arda Boyları'na ben kendim gittim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
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Yüksek minarede
Kandiller yanar
Aman, aman
Yüksek minarede
Gandiller yanar
Aman, aman
***
Kandilin şahına, anam
Hey malım, hey gülüm
Bülbüller konar
Kandilin şahına, anam
Hey malım, hey gülüm
Bülbüller konar
***
İnsan sevdiğine
Böyle mi yanar?
Aman, aman
İnsan sevdiğine
Böyle mi yanar?
Aman, aman
***
Ellerin benimle, anam
Hey malım, hey gülüm
Ne davası var?
***
Bülbülün gül ile, anam
Hey malım, hey gülüm
Har davası var
***
Yüksek eyvanlarda
Yatmış, uyumuş
Aman, aman
Yüksek eyvanlarda
Yatmış, uyumuş
Aman, aman
***
Ela gözlerini, anam
Hey malım, hey gülüm
Uyku bürümüş
Ela gözlerini, anam
Hey malım, hey gülüm
Uyku bürümüş
***
Evvel küçüğüdü
Şimdi büyümüş
Aman, aman
Evvel küçüğüdü
Şimdi büyümüş
Aman, aman
***
Ellerin benimle, anam
Hey malım, hey gülüm
Ne davası var?
***
Bülbülün gül ile, anam
Hey malım, hey canım
Har davası var
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Gülüm di gel men seni seveli
Neçe il, neçe ay, neçe gündür zalım ah, ah, ah olum
Sen meni aldattın bu sende nece dildir hayranın olum
***
Yanağının dört bir etrafı penbe-i ala güldü
Öpsem öldürürler öpmesem
Ölem aman bu nasıl zulum iştir oy, oy, oy, oy
***
Gülüm di gel bayramlaşak
Bugün şanlı bayram günüdür
Her kabahat, her kabahat mende ise
Ala göz, çatma kaş, elma yanak bayaz bileg cümlesi sendedir
Hara gidim
***
Dede gene men dayanam
Aç sinem men dayanam
Kerem aşkından yandı kölen olun
Korkum var mende yanam
***
Ah ah di gel bülbül
Güvenme bu dala
Yel gelir yuvan dagıtır
Gör bak ne berbat eyler
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