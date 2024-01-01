Devrim Kaya

Keklik Dağlarda Sağılar Keklik dağlarda sağılar Yavrum diye diye ağlar Günden güne yansa dağlar Görenlerin bağrı yanar Ağlarım ben kekliğime Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine Ağlarım ben kekliğime *** Keklik küsme barışalım Yuvamıza kavuşalım Senden ötmek benden gitmek Yolumuzda ağlaşalım Ağlarım ben kekliğime Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine Ağlarım ben kekliğime

Çaya İner Ağlarım Çaya iner ağlarım Gülü deste bağlarım Gülü deste bağlarım *** Birisi benim için Birisi benim için Birin' yâre yollarım Birin' yâre yollarım *** "Oy, annem", diye diye "Vay, annem", diye diye "Öldüm, yâr", diye diye Kaldım gurbet ellerde *** "Oy, annem", diye diye "Vay, annem", diye diye "Öldüm, yâr", diye diye Kaldım gurbet ellerde *** Çaya indim, susuzum Kaç gündür uykusuzum Kaç gündür uykusuzum *** Varsam yârin yanına Varsam yârin yanına Dilim durmaz, huysuzum Dilim durmaz, huysuzum *** "Oy, annem", diye diye "Vay, annem", diye diye "Öldüm, yâr", diye diye Kaldım gurbet ellerde *** "Oy, annem", diye diye "Vay, annem", diye diye "Öldüm, yâr", diye diye Kaldım gurbet ellerde

Ciğerimin Köşesi Kadifeden kesesi Havadan gelir sesi *** Oturmuş, sazını çalar Nazlı da civan Ciğerimin köşesi *** Oturmuş, sazını çalar Nazlı da civan Ciğerimin köşesi *** Kadife yastığım yok Odana bastığım yok *** Ne geleyim odana? Nazlı da civan Evvelki dostluğun yok *** Ne geleyim odana? Nazlı da civan Evvelki dostluğun yok

Sevdiğim Küçük Yaşta Sevdiğim küçük yaşta Derdinden oldum hasta Eğer anam vermezse Beni babamdan iste *** Amman nolmuş nolmuş nolmuş Sevdiğim oğlan saraya Saraya katip olmuş *** Mendilim dalda kaldı Yetsin artık merhamet Sevdiğim nerde kaldı *** Amman nolmuş nolmuş nolmuş Sevdiğim oğlan saraya Saraya katip olmuş *** Yandım senin sözüne Kurban kara gözüne Diz dize otururken Hasret kaldım yüzüne *** Amman nolmuş nolmuş nolmuş Sevdiğim oğlan saraya Saraya katip olmuş

Baba Bugün Tersine Mi Baba bugün tersine mi tersine mi anam Yar yar çürüttü tersine mi vay Baba billah ben feleğe neyleyim Anam her işim tersine mi Tersine mi vay vay Baba bugün bibahtı geçti anam Yar yar bilmedin vahtı geçti vah Anam dünya bir penceredir Her gelen bahtı geçti vah Zaten vah vah

Turnam Yükseklerden Uçar Turnam yükseklerden uçar Allı kanadını açar İflah olmaz derde düşer Ne bu sevdadan vazgeçer *** Turnam gel gidelim Tahammül kalmadı naza Hasretin yıllarca sürdü Hangi suçuma bu ceza

Benim Yaram Benim yaram inan yârin yarası Benim yaram inan yârin yarası *** Kurban ola'm, doktor, değme yarama Yüzüme sürdüler küfe karası Kurban ola'm, doktor, değme yarama *** Yüzüme sürdüler küfe karası Kurban ola'm, doktor, değme yarama Hayran ola'm, doktor, değme yarama *** Kalmadı, sultanım, kavli kararım Kalmadı, efendim, kavli kararım *** Kendimi kaybettim, ner'den ararım? Ben kendi yaramı kendim sorarım Kurban ola'm, doktor, değme yarama *** Ben kendi yaramı kendim sorarım Kurban ola'm, doktor, değme yarama Hayran ola'm, doktor değme yarama *** Mahzuni'yim, bir kez geldim dünyaya Mahzuni'yim, bir kez geldim dünyaya *** Dünyada durmadım ben doya doya Benden selam edin o zalım yâra Kurban ola'm, doktor, değme yarama *** Benden selam edin o zalım yâra Kurban ola'm, doktor, değme yarama Hayran ola'm, doktor değme yarama

Hasret Düştü Gönlüme Hasret düştü gönlüme Gönülden yaralıyım Tabipler derman vermez Bir bahtı karalıyım Gönül bilenim nerde Gönül alanım nerde Bu devasız derdime Derman olanım nerde Gönül derdi yar dedi Hasret yaman zor derdi Onu çekmeyen bilmez Çekenlere sor dedi Garibim gönül arar Gönül bileni sorar Bu gönül yarasını Gönlü bilen sarar

Kara Köprü Kara köprü narlı dere Sevdalandım bir esmere Ben ona gönlümü verdim Oda gitti gurbet ele *** Gidin gidin yare gidin Yare ahvalim bildirin Eğer yarim gelmez ise Tutun kolundan getirin *** Kara bahçe gül mü açtı O zalim yar nere kaçtı Ben ona kul köle oldum Bırakıp ellere kaçtı *** Gidin gidin yare gidin Yare ahvalim bildirin Eğer yarim gelmez ise Tutun kolundan getirin *** Kara bahtım hiç gülmedi O yar kıymetim bilmedi Herkes sevdiğini aldı Gitti o zalim gelmedi

Yara Benden Ah hele zalim yara benden Yara benden vay anam vay Ah yavrum yalvarın yara benden Yara benden vay anam vay Ah hele zalim sinemde dağı hicran Kafir yar yar dağı hicran vay anam vay Ah ağam salmaz yara bende Kafir yar yar Eyvah ey ey Ah virane bağlarda baykuşlar öter Hey balam ey