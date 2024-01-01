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Avaz Şarkı Sözleri

Devrim Kaya Avaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Devrim Kaya Avaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Avaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Devrim Kaya

Devrim Kaya

Avaz

  • Keklik Dağlarda Sağılar

  • Çaya İner Ağlarım

  • Ciğerimin Köşesi

  • Sevdiğim Küçük Yaşta

  • Baba Bugün Tersine Mi

  • Turnam Yükseklerden Uçar

  • Benim Yaram

  • Hasret Düştü Gönlüme

  • Kara Köprü

  • Yara Benden

  • Sen Gelmezsen Yar

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