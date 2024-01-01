Devrim Kaya

Kerkük Divani Gülüm di gel men seni seveli Neçe il, neçe ay, neçe gündür zalım ah, ah, ah olum Sen meni aldattın bu sende nece dildir hayranın olum *** Yanağının dört bir etrafı penbe-i ala güldü Öpsem öldürürler öpmesem Ölem aman bu nasıl zulum iştir oy, oy, oy, oy *** Gülüm di gel bayramlaşak Bugün şanlı bayram günüdür Her kabahat, her kabahat mende ise Ala göz, çatma kaş, elma yanak bayaz bileg cümlesi sendedir Hara gidim *** Dede gene men dayanam Aç sinem men dayanam Kerem aşkından yandı kölen olun Korkum var mende yanam *** Ah ah di gel bülbül Güvenme bu dala Yel gelir yuvan dagıtır Gör bak ne berbat eyler

Arda Boyları Arda Boyları'nda kırmızı erik Halime'nin ardında 17 belik Halime'nin ardında 17 belik *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Arda Boyları'na ben kendim gittim Dalgalar vurdukça can teslim ettim Dalgalar vurdukça can teslim ettim *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

Hastane Önünde Hastane önünde incir ağacı annem ağacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Baştabip geliyor zehirden acı annem acı *** Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze *** Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze Benden selam olsun sevdiğim kıza annem vay kıza Başına koyular karalar bağlasın annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın