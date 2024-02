Yo boys, I am sing song, soup song, flop song Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? *** Rhythm correct? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Maintain please Why this கொலவெறி... அடி? *** Distance'ல Moon'u, Moon'u, Moon'u color'u white'u White'u background night'u, night'u, night'u color'u black'u black'u *** White'u skin'u girl'u, girl'u, girl'u heart'u black'u black'u Eyes'u eyes'u, meet'u meet'u, my future dark'u *** Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? *** Ok மாமா, now tune change'u பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் *** Hand'la glass'u, glass'la Scotch'u, eyes'u full'ah tear'u Empty life, girl'u come'u, life'u reverse'u gear'u Love'u love'u, oh my love'u, you showed me bow'u Cow'u cow'u, holy cow'u, I want you here now'u God I am dying now, she is happy how'u This song'u for soup boys'u, we don't have choice'u *** Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? Why this கொலவெறி, கொலவெறி, கொலவெறிடி? *** Ok மாமா, now tune change'u பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் பப்பாப பொய்ங், பப்பாப பொய்ங், பப்பாபப பபபோய்ங் Super mama ready, ready Soup song Flop song