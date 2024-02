Dicle Olcay

Yok bi çıkış yolumuz varsa söyle geliyor sonumuz Nafile oluyor serzenişler nerde asıl konumuz Güz yaklaşmış sessizce kabul edemem, edemem İki sarılsak düzelmez miydi parçalı durumumuz *** Aradım o yer senin bu yer benim Denemek mi zarar, ver bir karar Ya uzak kal ya da bizi kalbime al *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde *** Aradım o yer senin bu yer benim Denemek mi zarar, ver bir karar Ya uzak kal ya da bizi kalbime al *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde *** Her an dizinin dibinde *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde *** Üzüleceksek üzülelim be Yalana sarma günahlara girme Karışalım mı ele güne söyle Ya da her an dizinin dibinde