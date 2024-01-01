Bir Şarkıdır Yaşamak-Kürdili hicazkar Şarkı Sözleri
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Dicle Olcay
Bir Şarkıdır Yaşamak-Kürdili hicazkar
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Yok bi çıkış yolumuz varsa söyle geliyor sonumuz
Nafile oluyor serzenişler nerde asıl konumuz
Güz yaklaşmış sessizce kabul edemem, edemem
İki sarılsak düzelmez miydi parçalı durumumuz
***
Aradım o yer senin bu yer benim
Denemek mi zarar, ver bir karar
Ya uzak kal ya da bizi kalbime al
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
***
Aradım o yer senin bu yer benim
Denemek mi zarar, ver bir karar
Ya uzak kal ya da bizi kalbime al
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
***
Her an dizinin dibinde
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
***
Üzüleceksek üzülelim be
Yalana sarma günahlara girme
Karışalım mı ele güne söyle
Ya da her an dizinin dibinde
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Söyle ey mutrîb-i nâzende edâ
Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ
Bâri şerhet ne olur sen de bana
Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ
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(Hey hey)
Bağa girdim kamışa
Su ne yapsın yanmışa
Mevlâm sabırlar versin
Yârinden ayrılmışa
***
(Hey hey)
Gidin bulutlar gidin
Yârime selam edin
Yârim uykuda ise
Uykusun haram edin
***
(Hey hey)
Tepsiye koydum narı
Ağlarım zârı zârı
Gurbet ele yolladım
Kıvırcık saçlı yâri
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Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim
Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyleyelim
Bize bu tâlihimiz olmadı yâr neyleyelim
Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyleyelim