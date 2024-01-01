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Sitem Şarkı Sözleri

Didar Şeşen Sitem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Didar Şeşen Sitem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sitem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Didar Şeşen

Didar Şeşen

Sitem

  • Böyledir Hallerim

  • Bir Yanım

  • Nerdesin Dostum

  • Vakitsiz

  • Seher Vakti

  • İzmoce (Düş)

  • Neylim

  • Vazgeçmem

  • Bulutlar Selam Edin

  • Gel Güzelim

  • Yüce Dağ Başında

  • Sitem

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