Didar Şeşen

Yüce Dağ Başında Yüce dağ başında kar boran boran Yardan ayrılmışam canım ey olmaz yaram Sevda bilenlerden bir sual soram Acıdır hoyratın canım sözü sevdiğim *** Karlar yağmış yaylaların başına Yanarım sevinmem canım yar ataşına Geleceğim kara gözlüm yanına Çözülsün dağların buzu sevdiğim

Bir Yanım Gün akşamdır yıldızlarla Dertleşirim çare çare Yorgun düşmüş gözlerimde Kamaşırlar tane tane *** Hasret dolu cana döndüm Ak yüzüm ışığa vurdum Güzeli zorda gördüm Zor dediğin içimizde *** Bir yanım dağlarım gülüm Ellerimde güzel günüm Bir yanım kördüğüm gülüm Açılacak elbet bir gün *** Dayan ha yüreğim dayan Gün olur değişir devran Gönlümün ince yerinden Sevdadır gece çağlayan *** Emek verdim sevgi ördüm Bir ilmik de senden gördüm Paylaştıkça insan oldum Derviş olmak elimizde

Böyledir Hallerim Dertlerim zordur söyleyemem yavrum Bir tek sitem yaralar beni beni Sinemde güzel yıllarım kaldı ala Ayrılmaz can özümden gurbet olsa da *** Böyledir hallerim gülüm Düşünde boy verip büyürüm Gözümde tüten gülüşün Bitmesin yavrum *** Zor gelir alemin şu sohbetleri Bir sıcak söz üzerler beni beni Ekmeğimi paylaşan can gerek bana Buğusu sarar beni gurbet olsa da