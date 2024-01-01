Sitem Şarkı Sözleri
Didar Şeşen Sitem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Didar Şeşen Sitem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sitem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yüce dağ başında kar boran boran
Yardan ayrılmışam canım ey olmaz yaram
Sevda bilenlerden bir sual soram
Acıdır hoyratın canım sözü sevdiğim
***
Karlar yağmış yaylaların başına
Yanarım sevinmem canım yar ataşına
Geleceğim kara gözlüm yanına
Çözülsün dağların buzu sevdiğim
-
Gün akşamdır yıldızlarla
Dertleşirim çare çare
Yorgun düşmüş gözlerimde
Kamaşırlar tane tane
***
Hasret dolu cana döndüm
Ak yüzüm ışığa vurdum
Güzeli zorda gördüm
Zor dediğin içimizde
***
Bir yanım dağlarım gülüm
Ellerimde güzel günüm
Bir yanım kördüğüm gülüm
Açılacak elbet bir gün
***
Dayan ha yüreğim dayan
Gün olur değişir devran
Gönlümün ince yerinden
Sevdadır gece çağlayan
***
Emek verdim sevgi ördüm
Bir ilmik de senden gördüm
Paylaştıkça insan oldum
Derviş olmak elimizde
-
-
Dertlerim zordur söyleyemem yavrum
Bir tek sitem yaralar beni beni
Sinemde güzel yıllarım kaldı ala
Ayrılmaz can özümden gurbet olsa da
***
Böyledir hallerim gülüm
Düşünde boy verip büyürüm
Gözümde tüten gülüşün
Bitmesin yavrum
***
Zor gelir alemin şu sohbetleri
Bir sıcak söz üzerler beni beni
Ekmeğimi paylaşan can gerek bana
Buğusu sarar beni gurbet olsa da
-
-
Seher vakti çaldım yarin kapısını
Aman, aman, aman
Baktım yarin kapıları sürmeli
Aman, aman, aman
Boş bulmadım otağının yapısını
Aman, aman, aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
***
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aman, aman, aman
Aklımı başımdan aldı o peri
Aman, aman, aman
Dedim sende buldum halis cevheri
Aman, aman, aman
Dedi yok yok bir mehenge sürmeli
***
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
-
-
-
-
-
-