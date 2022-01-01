Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Işıl Çıtak’tır. Annesinin Cem Çıtak ile evliliği nedeni ile üvey babasının soyadını almıştır. 2007 yılında üvey babası Cem Çıtak yaşamını yitirmiştir. Tatlıses’in babası olduğunu ise 13 yaşında annesinden öğrendiğini belirten Dilan Çıtak’ın bir kız kardeşi ve Berkay isminde bir erkek kardeşi vardır. Ünlü türkücünün 7 çocuğundan biri olan Dilan Tatlıses, babasını imrenerek izinden gitmiş ve küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlamıştır. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etmiştir. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünde eğitim almış, İskender Paydaş ve Işın Karaca gibi isimlerle çalışmıştır. Dilan Çıtak, 2 sene keman 4 sene piyano çalmış ardından kemanı bırakmış ve daha sonra piyano çalmaya devam etmiştir. Okul süresince müzikallerde ve korolarda boy gösteren Çıtak, bir önem ise caz orkestralarında solistlik yapmıştır. Öte yandan Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi almıştır. Kiminle düet yapmak istersin sorusuna ise Dilan Çıtak, yabancı sanatçılardan Justin Bieber, Türk sanatçılardan ise Tarkan olarak cevap vermiştir. 2011'de dil ve müzik eğitimi almak için Amerika’ya gitmiş burada "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler vermiştir. Bir yıllık eğitimin ardından Türkiye’ye dönüş yapan Çıtak, İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etmiştir. Çıtak, müzik kariyerine ilk adımını ise 2014 yılında piyasaya sunduğu 'Çık Dışarı' adlı parçasıyla atmıştır. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapmakta olan Dilan Çıtak, kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almaktadır.