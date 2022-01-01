Dilan Çıtak

Kaşların arasından
Domdom kurşunu değdi
Domdom kurşunu değdi
***
Bir avcı vurdu beni
Bin avcı beni yedi
Bin avcı beni yedi
***
"Ah" dedim, ağladım
Yaremi bağladım
"Ah" dedim, ağladım
Yaremi bağladım
***
Eğdi yâr, boynunu eğdi
"Allah, kerimsin", dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu, değdi
***
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle
Gel böğrüme, domdom kurşunu
***
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle
Gel böğrüme, domdom kurşunu
***
"Ah" dedim, ağladım
Yaremi bağladım
(Ah) "Ah" dedim, ağladım
Yaremi bağladım
***
Eğdi yâr, boynunu eğdi
"Allah, kerimsin", dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
***
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle
Gel böğrüme, domdom kurşunu
***
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle
Gel böğrüme, domdom kurşunu
***
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle gel
Gel, gel, gümle
Gel böğrüme, domdom kurşunu