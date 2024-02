Dilek Türkan

İşte göründü yine Ürkek ve dalgın âşık Kendi yangınından kaçak Mendilini yakıyor bak Tereddütle seviyor *** Gözleri yaz gecesi Saçlarında yıldızlar Yorgun ve mahçup sesiyle Diyecek çok sözü varken Tereddütle susuyor *** Hayallerinde vardı Böylesi bir sevdaydı Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde Zaman duruyor işte o an *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında Hayat dokunuyor yüzüne Gecikmiş bir keder gölgesiyle *** Hayallerinde vardı Böylesi bir sevdaydı *** Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde Zaman duruyor işte o an *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında Hayat dokunuyor yüzüne Gecikmiş bir keder gölgesiyle

Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem *** Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem