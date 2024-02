Dilek Türkan

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle *** Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de *** Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin *** Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana *** Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan *** O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an

Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyom düşmana karşı Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde sıra söğütler Oturmuş binbaşı asker öğütler Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde aynalı pazar İngiliz'inen Fransız arayı bozar Of gençliğim vay ** Çanakkale üstünü duman bürüdü On üçüncü fırka harbe yürüdü Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde toplar kuruldu Vay bizim uşaklar orda vuruldu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde kasap olur mu Vurulan şehitler hesap olur mu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde bir dolu testi Analar babalar umudu kesti Of gençliğim eyvah