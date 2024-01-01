Mazi Kalbimde - İncesaz 4 Şarkı Sözleri
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Dilek Türkan
Mazi Kalbimde - İncesaz 4
-
Bir çapkına yangınım
Her yanı bilsen ne hoş
Neş'esine baygınım
Sarhoşum sarhoş
***
Neş'esine baygınım
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Busesini almadan
Göğsüne yaslanmadan
Gözlerine bakmadan
Sarhoşum sarhoş
***
Gözlerine bakmadan
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
-
Ben de gönül çektim eskiden
Yandı hayatım bu sevgiden
Anladım ki bir aşka bedel
Gençliğimmiş elimden giden
***
Önünde ben geldim de dize
Yar olmadı bu kimse bize
En nihayet düşüp can verdim
Gözündeki yeşil denize
***
Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden
Bir hazin maceradır onu aldılar elden
Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu
Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu
***
Mazi kalbimde bir yaradır
Bahtım saçlarımdan karadır
Beni zaman zaman ağlatan
İşte bu hazin hatıradır
***
Ne göğsünde uyuttu beni
Ne buseyle avuttu beni
Geçti ardından uzun yıllar
O kadın da unuttu beni
***
Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden
Bir hazin maceradır onu aldılar elden
Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu
Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu
-
Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
***
Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
***
Ufkun kızıl ateşi
Yanan derdimin eşi
Ruhum solan güneşi
Gurbetin gülü sandı
***
Ufkun kızıl ateşi
Yanan derdimin eşi
Ruhum solan güneşi
Gurbetin gülü sandı
-
Gelmez oldu hiç sesin
Söyle canım nerdesin
Uzaklara mı gittin
Hangi gizli yerdesin
***
Gelmez oldu hiç sesin
Söyle canım nerdesin
Uzaklara mı gittin
Hangi gizli yerdesin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Gülelim güller açsın
Elemler bizden kaçsın
Sevişip koklaşmamız
Etrafa neşe saçsın
***
Gülelim güller açsın
Elemler bizden kaçsın
Sevişip koklaşmamız
Etrafa neşe saçsın
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Gelmeden bahar sen gel
Kimse olmadan engel
Bitsin artık bu hasret
Gurbet elde kalma gel
***
Gelmeden bahar sen gel
Kimse olmadan engel
Bitsin artık bu hasret
Gurbet elde kalma gel
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
-
İşte göründü yine
Ürkek ve dalgın âşık
Kendi yangınından kaçak
Mendilini yakıyor bak
Tereddütle seviyor
***
Gözleri yaz gecesi
Saçlarında yıldızlar
Yorgun ve mahçup sesiyle
Diyecek çok sözü varken
Tereddütle susuyor
***
Hayallerinde vardı
Böylesi bir sevdaydı
Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde
Zaman duruyor işte o an
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında
Hayat dokunuyor yüzüne
Gecikmiş bir keder gölgesiyle
***
Hayallerinde vardı
Böylesi bir sevdaydı
***
Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde
Zaman duruyor işte o an
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında
Hayat dokunuyor yüzüne
Gecikmiş bir keder gölgesiyle
-
Gönlüm serseri, yaktım feneri
Düzüldüm yola üç yıldan beri
Bir zevke daldım, hızımı aldım
Sevda yolunda, her telden çaldım
***
Sarışın esmer, gelip geçtiler
Demedim bir gün (ah) el verir yeter
***
Bilmem ki kimdi, fakat sevdimdi
Gülüp oynarken (ah), şaşırdım şimdi
Bu iş pek yeni, aldattı beni
Kalbimden tuttu aşk kerpeteni
***
Sarışın esmer, gelip geçtiler
Demedim bir gün (ah) el verir yeter
-
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
***
Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem
Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem