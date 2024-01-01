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7/24 Dinle Mazi Kalbimde - İncesaz 4

Mazi Kalbimde - İncesaz 4 Şarkı Sözleri

Dilek Türkan Mazi Kalbimde - İncesaz 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dilek Türkan Mazi Kalbimde - İncesaz 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mazi Kalbimde - İncesaz 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dilek Türkan

Dilek Türkan

Mazi Kalbimde - İncesaz 4

  • Bir Çapkına Yangınım

  • Mazi Kalbimde Bir Yaradır

  • Denizde Akşam

  • Kalbim Seni Özler

  • Tereddüt

  • Aşk Kerpeteni

  • Kaçsam Bırakıp

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