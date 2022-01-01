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Dilek Türkan
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01
Mazi Kalbimde Bir Yaradır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Necdet Rüştü
Besteci:
Necip Celal
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02
Bir Çapkına Yangınım
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Söz yazarı:
Kadri Cerrahoğlu
Besteci:
Kadri Cerrahoğlu
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03
Denizde Akşam
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kantanzade Ali Rıza Bey
Besteci:
Kaptanzade Ali Rıza Bey
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04
Kalbim Seni Özler
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Söz yazarı:
Dramalı Hasan Güler
Besteci:
Dramalı Hasan Güler
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05
Tereddüt
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bora Ebeoğlu-Cengiz Onural
Besteci:
Cengiz Onural
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