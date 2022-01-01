×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dilek Türkan

Dilek Türkan

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Mazi Kalbimde Bir Yaradır

02

Bir Çapkına Yangınım

03

Denizde Akşam

04

Kalbim Seni Özler

05

Tereddüt

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Suya Söyledim Dilek Türkan

Mazi Kalbimde Bir Yaradır Dilek Türkan

Mazi Kalbimde Dilek Türkan

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı