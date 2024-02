Dilek Türkan

Sevgimden bir sızı Kaldı gönlümde Goncası kırılmış Bir gül gibiyim *** Sevgimden bir sızı Kaldı gönlümde Goncası kırılmış Bir gül gibiyim *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde canımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Meftunun olmuşum Kalbim kanıyor Hasretin gönlümü Her an yakıyor *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle *** Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de *** Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin *** Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana *** Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan *** O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an