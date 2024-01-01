Dilek Türkan

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Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar
Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar
Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın
Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın
***
Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın
Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın
***
Ömrüm sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın
Ömrüm sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın
Gülen gözlerin binbir teselli ile baksın
Gülen gözlerin binbir teselli ile baksın
***
Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın
Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın
Olarak kalacaksın
-
Çok uzakta bir ilkbahar gecesinde
Duygularım ellerine düştü yandı
Sevgiyi buldum onun sesinde
Seninim dediği eşsiz zamandı
***
Kaç geceler dolaşırken bahçelerde
Anlatırdı düştüğünü bir yıldızın
Şimdi bu ıssız ışıksız yerde
Şarkısı var sevdiğim kızın
***
Ardından yıllar geçti
Kalbimde aynı sızı
Ner'desin kaç ilkbahar geçti
Gecemin tek yıldızı
***
Yalvardım enginlerde
Sevgilim ner'de sordum
Göklerde, sularda her yerde
Ondan bir ses var biliyordum
***
Çok mutlu bir gece onu
Baharın koynundan aldım
Sevgimin çok acı sonu
Yıllarca yalnız kaldım
***
Ardından yıllar geçti
Kalbimde aynı sızı
Ner'desin kaç ilkbahar geçti
Ömrüm sevginle doldu
***
Ardından yıllar geçti
Kalbimde aynı sızı
Ner'desin kaç ilkbahar geçti
Gecemin tek yıldızı
***
Ardından yıllar geçti
Günlerim gece oldu
Ner'desin kaç ilkbahar geçti
Ömrüm sevginle doldu
-
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle
Şarkılar söyle
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle
Şarkılar söyle
***
Kalbimin bahçesinde gülleri gör de
Gülleri gör de
Kalbimin bahçesinde gülleri gör de
Gülleri gör de
***
Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin
Her şeyim sendin
Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin
Her şeyim sendin
***
Sensiz alem zından oldu sevgilim bana
Dön yine bana
Sensiz alem zından oldu sevgilim bana
Dön yine bana
***
Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan
Ölürüm inan
Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan
Ölürüm inan
***
O güzel gözlere baksam eririm
Eririm bir an
O güzel gözlere baksam eririm
Eririm bir an
-
Sisli bir maziden uzakta
Yalnızca sana yakın
Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın
Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın
***
Bir özlem var içimde uzaklara doğru
Engin denizlere, sana ve aşkımıza
***
Sisli bir maziden uzakta
Yalnızca sana yakın
Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın
Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın
***
Bir özlem var içimde uzaklara doğru
Engin denizlere, sana ve aşkımıza
***
Sisli bir maziden uzakta
Yalnızca sana yakın
Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın
Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın
-
Gözlerini kaçırma hiç nafile
Gizlenmiyor yüreğinin sancısı
Kim bilir kimler yakar canını
Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi
***
Kim bilir kimler yakar canını
Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi
***
Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek
Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı
Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek?
Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı
***
Güllerini koparma gönlünün
Aldırma kim yolcusu, kim hancısı?
Nasıl da taptazedir kokusu
Toprağın her yağan yağmur sonrası
***
Nasıl da taptazedir kokusu
Toprağın her yağan yağmur sonrası
***
Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek
Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı
Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek?
Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı
***
Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek
Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı
Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek?
Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı
***
Aynı kalmaz iç acısı
-
Sevgimden bir sızı
Kaldı gönlümde
Goncası kırılmış
Bir gül gibiyim
***
Sevgimden bir sızı
Kaldı gönlümde
Goncası kırılmış
Bir gül gibiyim
***
Yazdığım hayatta
Attığım adımda
Kalbimde acımla
Bir başımayım
Uzakta bir yerde
Mazimde saklanan
Bir Göl zamanındayım
***
Yazdığım hayatta
Attığım adımda
Kalbimde canımla
Bir başımayım
Uzakta bir yerde
Mazimde saklanan
Bir Göl zamanındayım
***
Meftunun olmuşum
Kalbim kanıyor
Hasretin gönlümü
Her an yakıyor
***
Yazdığım hayatta
Attığım adımda
Kalbimde acımla
Bir başımayım
Uzakta bir yerde
Mazimde saklanan
Bir Göl zamanındayım
***
Yazdığım hayatta
Attığım adımda
Kalbimde acımla
Bir başımayım
Uzakta bir yerde
Mazimde saklanan
Bir Göl zamanındayım
-
Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin
Yakıyor beni ah şeker leblerin
Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin
Yakıyor beni ah şeker leblerin
***
Bakışın çaldı benim aklımı
Merhamet eyle bana, gel aguşuma
Bakışın çaldı benim aklımı
Merhamet eyle bana, gel aguşuma
***
Gel benimle sen kalbimin eğlencesi
İncitme, yeter ah sevdim ben seni
Gel benimle sen kalbimin eğlencesi
İncitme, yeter ah sevdim ben seni
***
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
***
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
-
Sevmek seni bir suç ise
Affet günahımı ey sevgili
***
Diz çöküp yalvarayım
Bırak dizinde ağlayayım
Zalimsin, cazipsin, çok haşinsin
Sevgilim son eşimsin
***
Seni görmediğim günler
Her şey gam keder
İnsafa gelsin kalbin
Hüznüm dünden beter
***
Diz çöküp yalvarayım
Bırak dizinde ağlayayım
Zalimsin, cazipsin, çok haşinsin
Sevgilim son eşimsin
-
Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Ah, ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
Ah, o gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
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Ah efendim, önemi yok halimin
Ah efendim, önemi yok halimin
Seyrederim hayret ile şu alemi
Ne bilinir kıymet, ne kıyamet
Allah'a emanet
Ne gelir elden
Ne sahibim bu yerde, ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
Ne sahibim bu yerde ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
Ah efendim, önemi yok halimin
Ah efendim, önemi yok halimin
Seyrederim hayret ile şu alemi
Ne bilinir kıymet, ne kıyamet
Allah'a emanet, ne gelir elden
Ne sahibim bu yerde, ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
Ne sahibim bu yerde, ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben