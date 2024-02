Dilek Türkan

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle *** Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de *** Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin *** Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana *** Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan *** O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an