Dilek Türkan

Gözlerini kaçırma hiç nafile Gizlenmiyor yüreğinin sancısı Kim bilir kimler yakar canını Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi *** Kim bilir kimler yakar canını Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Güllerini koparma gönlünün Aldırma kim yolcusu, kim hancısı? Nasıl da taptazedir kokusu Toprağın her yağan yağmur sonrası *** Nasıl da taptazedir kokusu Toprağın her yağan yağmur sonrası *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Aynı kalmaz iç acısı

Ay geceye kaçtı gülüm Sen toprağa düştün gülüm Yağmurların arasında Umut olup düştün gülüm ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Sevdam çiçeğim kardelenim sevdamızla büyüdüler ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Her şafak vakti yine gülüm Özledim seni can dostum ** Kardelenler arasında Yürüyorsun can dostum Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler