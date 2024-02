Dilek Türkan

Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem *** Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem