Mavi Gözlerin Şarkı Sözleri
Dilek Türkan Mavi Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dilek Türkan Mavi Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dilek Türkan
Mavi Gözlerin
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Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin
Yakıyor beni ah şeker leblerin
Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin
Yakıyor beni ah şeker leblerin
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Bakışın çaldı benim aklımı
Merhamet eyle bana, gel aguşuma
Bakışın çaldı benim aklımı
Merhamet eyle bana, gel aguşuma
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Gel benimle sen kalbimin eğlencesi
İncitme, yeter ah sevdim ben seni
Gel benimle sen kalbimin eğlencesi
İncitme, yeter ah sevdim ben seni
***
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
***
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni
Haydi gel gidelim, üzme beni
Kalbim seviyor seni, incitme beni