Dilek Türkan

Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin Yakıyor beni ah şeker leblerin Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin Yakıyor beni ah şeker leblerin *** Bakışın çaldı benim aklımı Merhamet eyle bana, gel aguşuma Bakışın çaldı benim aklımı Merhamet eyle bana, gel aguşuma *** Gel benimle sen kalbimin eğlencesi İncitme, yeter ah sevdim ben seni Gel benimle sen kalbimin eğlencesi İncitme, yeter ah sevdim ben seni *** Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni *** Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni