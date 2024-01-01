Dilek Türkan

Mazi Kalbimde Bir Yaradır Ft Kargo Ben de gönül çektim eskiden Yandı hayatım bu sevgiden Anladım ki bir aşka bedel Gençliğimmiş elimden giden *** Önünde ben geldim de dize Yar olmadı bu kimse bize En nihayet düşüp can verdim Gözündeki yeşil denize *** Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden Bir hazin maceradır onu aldılar elden Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu *** Mazi kalbimde bir yaradır Bahtım saçlarımdan karadır Beni zaman zaman ağlatan İşte bu hazin hatıradır *** Ne göğsünde uyuttu beni Ne büseyle avuttu beni Geçti ardından uzun yıllar O kadın da unuttu beni *** Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden Bir hazin maceradır onu aldılar elden Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu

Çocuk Gözler Sessiz durur önümde resmin Bakar bana gözlerin Işık arar gecede resmin Umut verir gözlerin *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** İşte resmin önümde sessiz sessiz Resmin duruyor Renksiz geçen geceye Sensiz resmin renkler veriyor *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam

Şu Dereler Şu Düzler Şu dereler şu düzler amman amman amman Kem küm dökülen sözler Bom bili bili bili bom bom *** Gine mi sürmelendi amman amman amman Ocak söndüren gözler Bom bili bili bili bom bom *** Sivas'tan aldım bakır amman amman amman Yosmam gözlerin çakır Bom bili bili bili bom bom ** O çakır gözlerine amman amman amman Kurban olsun bu fakir Bom bili bili bili bom bom ** Şu derenin bükleri amman amman amman Ötüşür keklikleri Bom bili bili bili bom bom ** Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman Yarimin dedikleri Bom bili bili bili bom bom **