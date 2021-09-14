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7/24 Dinle Diyarbakır Türküleri

Diyarbakır Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Çıktım Saray Köşküne

02

Vallahi O Yardı

03

Mavi Bağlar

04

Haydi Gidek Toyuna

05

Hangi Bağın Bağısan

... KAPAT
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Diyarbakır Türküleri

Diyarbakır Türküleri

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