Diyarbakır Türküleri

Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen Aldın aklım, ettin beni deli sen amman Aldın aklım, ettin beni deli sen amman *** Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman *** Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman *** Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler, yüreğimde yaram var amman Fitil işler, yüreğimde yaram var amman *** Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman *** Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman