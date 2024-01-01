Hangi Bağın Bağısan Şarkı Sözleri
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Diyarbakır Türküleri
Hangi Bağın Bağısan
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Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
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Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman
***
Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
***
Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var?
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman