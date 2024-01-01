Doğan Canku

Ayrılık Şarkı Sözleri
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Fikrimden, geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Fikrimden, geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki? Sene çatabilmirem
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Neyleyim ki? Sene çatabilmirem
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Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
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Uzundur, hicrimde kara geceler
Bilmirem, ben gelem, haram geceler
Uzundur, hicrimde kara geceler
Bilmirem, ben gelem, haram geceler
Buruktur, kalbime yara geceler
***
Buruktur, kalbime yara geceler
***
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık