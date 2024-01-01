Doğan Canku

Neler mi istiyorum? Uyanınca her sabah *** Ne bahardan bir neşe Ne de yazdan bir çiçek *** Siyah çok siyah Kadife kadar siyah *** Bir saçın buklesini Bana kim getirecek? *** Neler mi istiyorum? Gurbette akşamlardan *** Ne rüzgardan bir buse Ne de bir pembe kelebek *** Derin çok derin Ufuklar kadar derin *** Bir çift gözün rengini Bana kim getirecek?