Doğa-n'nın Uyanışı Şarkı Sözleri
Doğan Canku Doğa-n'nın Uyanışı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğan Canku Doğa-n'nın Uyanışı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğa-n'nın Uyanışı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Doğan Canku
Doğa-n'nın Uyanışı
-
Neler mi istiyorum?
Uyanınca her sabah
***
Ne bahardan bir neşe
Ne de yazdan bir çiçek
***
Siyah çok siyah
Kadife kadar siyah
***
Bir saçın buklesini
Bana kim getirecek?
***
Neler mi istiyorum?
Gurbette akşamlardan
***
Ne rüzgardan bir buse
Ne de bir pembe kelebek
***
Derin çok derin
Ufuklar kadar derin
***
Bir çift gözün rengini
Bana kim getirecek?
-
Hey dinden hey dinden hey di
Hey dinden hey dinden hey di
Hey dinden hey dinden hey di
***
Bulutların örtüsü
Yavaş yavaş kalkarken
Yürür sular dallara
Renkler doğar
***
Gel güneşim
Uzat kollarını
Doğa bizi bekliyor
Uyanalım
-
Çağlayan anılarım
Sığmıyor bedenime
Düşüyor inci inci
Dağın eteğinden kaderime
Kanat germeye
Bir garip yaban gülüne
***
Çağlayan anılarım
Sığmıyor bedenime
Düşüyor inci inci
Dağın eteğinden kaderime
Kanat germeye
Bir garip yaban gülüne
***
Yeşilin bağrına, mavi rüyalara
Hasretim ben kendimi bulmaya
Üşüyor yüreğim, çölde tek ateşim
Ruhuma yağan o sımsıcak özlemin
***
Yeşilin bağrına, mavi rüyalara
Hasretim ben kendimi bulmaya
Üşüyor yüreğim, çölde tek ateşim
Ruhuma yağan o sımsıcak özlemin
***
Çağlayan anla beni
Al götür sitemimi
Tomurcuklar küsmesin
Dağın eteğinden insanlığa
Esen rüzgara
Bir umut ezgisi çağla