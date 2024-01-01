Doğan Canku

Sonsuza Dek Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle Zamanı geriye çeviririm diye *** Acılar yaşıyorum kavuşmak bedeliyle Bekliyor biliyorum az ötemde sessizce Adımlarım yaklaştı görüyorum orada işte Kayboluverdi yine sokaklar arasında *** Elbet bir gün yollar çaresizce tükenip son bulacak Zaman işte yeniden başlamış olacak İnanırım kalbim onunla sonsuza dek yaşayacak Kaybolup gidecek maziyle birlikte *** Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle Zamanı geriye çeviririm diye *** Acılar yaşıyorum kavuşmak bedeliyle Bekliyor biliyorum az ötemde sessizce Adımlarım yaklaştı görüyorum orada işte Kayboluverdi yine sokaklar arasında *** Elbet bir gün yollar çaresizce tükenip son bulacak Zaman işte yeniden başlamış olacak İnanırım kalbim onunla sonsuza dek yaşayacak Kaybolup gidecek maziyle birlikte *** Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle Zamanı geriye çeviririm diye

Geçen Günler Günler geçiyor birbiri ardından Pişmanlığa sürgünler gibi günler Ardı sıra dizilmişler yollara Geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler *** Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından Birbiri arkasından geçiyor bütün günler *** Yelkovan ve akrebin döngüsünde Durmadan vuran kampanalarla Geçiyor bütün günler hiç durmadan Dizilmişler hepsi yollara *** Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından Birbiri arkasından geçiyor bütün günler *** Günler geçiyor birbiri ardından Pişmanlığa sürgünler gibi günler Ardı sıra dizilmişler yollara Geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler *** Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından Birbiri arkasından geçiyor bütün günler *** Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından Birbiri arkasından geçiyor bütün günler

İnsanoğlu Bir köprü gibidir sırtında hayat taşır Saltanat sürerken içinde acı taşır Hayat o köprüden binbir kılıkta geçer Yollara hem sevgi hem de acıyı döker *** İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister Şarkılarla, türkülerle içindekini döker Kuralları değişse de bu oyun böyle Böyle sürer gider oyuncular değişir Bir köprü gibidir insanoğlu dünyada Sırtında kaderi gözlerinde umutla

Yaşamak Güzel Aşkı elinden alan olsa da Üzülme, üzülme, üzülme sakın *** Seni ateşe salan olsa da Bağınla bahçen talan olsa da Hayata küsme, yaşamak güzel şey Yeter ki, ölüm olmasa *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Aşkı elinden alan olsa da Üzülme, üzülme, üzülme sakın *** Seni ateşe salan olsa da Bağınla bahçen talan olsa da Hayata küsme, yaşamak güzel şey Yeter ki, ölüm olmasa ** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşeye itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel *** Umudun yitip gitmiş olsa da Paran da, pulun da bitmiş olsa da Kader köşe

Takalar Takalar geçiyor allı yeşilli Takalar geçiyor dümenleri lazlı Takalar geçiyor en nazlı Yelkenlilerden de güzel *** Takalar geçiyor allı yeşilli Takalar geçiyor dümenleri lazlı Takalar geçiyor en nazlı Yelkenlilerden de güzel *** Güvenli sularda işsiz dönenen Gezi yelkenlilerinden de çok duyarak denizi *** Takalar geçiyor yükle yürekle Takalar geçiyor emekle dolu Günlük güneşlik kıyılardan Kopmuş denizlerde Anadolu *** Takalar geçiyor yükle yürekle Takalar geçiyor emekle dolu Günlük güneşlik kıyılardan Kopmuş denizlerde Anadolu *** Takalar geçiyor allı yeşilli Takalar geçiyor dümenleri lazlı Takalar geçiyor en nazlı Yelkenlilerden de güzel *** Takalar geçiyor allı yeşilli Takalar geçiyor dümenleri lazlı Takalar geçiyor en nazlı Yelkenlilerden de güzel *** Güvenli sularda işsiz dönenen Gezi yelkenlilerinden de çok duyarak denizi *** Takalar geçiyor yükle yürekle Takalar geçiyor emekle dolu Günlük güneşlik kıyılardan Kopmuş denizlerde Anadolu *** Takalar geçiyor yükle yürekle Takalar geçiyor emekle dolu Günlük güneşlik kıyılardan Kopmuş denizlerde Anadolu

Soylu İnsan Okyanuslardan daha derin yüreğin senin Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin İnsanı insan yapan sevginin kendisidir *** Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa *** Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda *** Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin İnsanı insan yapan sevginin kendisidir Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa *** Okyanuslardan daha derin yüreğin senin Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin İnsanı insan yapan sevginin kendisidir *** Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa *** Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda *** Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin İnsanı insan yapan sevginin kendisidir Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa

Ayrılık Fikrimden, geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Fikrimden, geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki? Sene çatabilmirem *** Neyleyim ki? Sene çatabilmirem *** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten ala var, yaman ayrılık Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten ala var, yaman ayrılık *** Uzundur, hicrimde kara geceler Bilmirem, ben gelem, haram geceler Uzundur, hicrimde kara geceler Bilmirem, ben gelem, haram geceler Buruktur, kalbime yara geceler *** Buruktur, kalbime yara geceler *** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten ala var, yaman ayrılık Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten ala var, yaman ayrılık