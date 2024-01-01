Doğan Canku

Okyanuslardan daha derin yüreğin senin
Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
***
Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu
Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun
Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
***
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Okyanuslardan daha derin yüreğin senin
Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
***
Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu
Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun
Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
***
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa