Doğan Canku

-
Takalar geçiyor allı yeşilli
Takalar geçiyor dümenleri lazlı
Takalar geçiyor en nazlı
Yelkenlilerden de güzel
***
Takalar geçiyor allı yeşilli
Takalar geçiyor dümenleri lazlı
Takalar geçiyor en nazlı
Yelkenlilerden de güzel
***
Güvenli sularda işsiz dönenen
Gezi yelkenlilerinden de çok duyarak denizi
***
Takalar geçiyor yükle yürekle
Takalar geçiyor emekle dolu
Günlük güneşlik kıyılardan
Kopmuş denizlerde Anadolu
***
Takalar geçiyor yükle yürekle
Takalar geçiyor emekle dolu
Günlük güneşlik kıyılardan
Kopmuş denizlerde Anadolu
***
Takalar geçiyor allı yeşilli
Takalar geçiyor dümenleri lazlı
Takalar geçiyor en nazlı
Yelkenlilerden de güzel
***
Takalar geçiyor allı yeşilli
Takalar geçiyor dümenleri lazlı
Takalar geçiyor en nazlı
Yelkenlilerden de güzel
***
Güvenli sularda işsiz dönenen
Gezi yelkenlilerinden de çok duyarak denizi
***
Takalar geçiyor yükle yürekle
Takalar geçiyor emekle dolu
Günlük güneşlik kıyılardan
Kopmuş denizlerde Anadolu
***
Takalar geçiyor yükle yürekle
Takalar geçiyor emekle dolu
Günlük güneşlik kıyılardan
Kopmuş denizlerde Anadolu
-
Günler geçiyor birbiri ardından
Pişmanlığa sürgünler gibi günler
Ardı sıra dizilmişler yollara
Geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler
***
Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini
İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi
Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından
Birbiri arkasından geçiyor bütün günler
***
Yelkovan ve akrebin döngüsünde
Durmadan vuran kampanalarla
Geçiyor bütün günler hiç durmadan
Dizilmişler hepsi yollara
***
Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini
İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi
Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından
Birbiri arkasından geçiyor bütün günler
***
Günler geçiyor birbiri ardından
Pişmanlığa sürgünler gibi günler
Ardı sıra dizilmişler yollara
Geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler
***
Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini
İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi
Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından
Birbiri arkasından geçiyor bütün günler
***
Dökerek ruhumuza, kara sevgilerini
İkiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi
Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından
Birbiri arkasından geçiyor bütün günler
-
Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim
Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim
Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle
Zamanı geriye çeviririm diye
***
Acılar yaşıyorum kavuşmak bedeliyle
Bekliyor biliyorum az ötemde sessizce
Adımlarım yaklaştı görüyorum orada işte
Kayboluverdi yine sokaklar arasında
***
Elbet bir gün yollar çaresizce tükenip son bulacak
Zaman işte yeniden başlamış olacak
İnanırım kalbim onunla sonsuza dek yaşayacak
Kaybolup gidecek maziyle birlikte
***
Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim
Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim
Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle
Zamanı geriye çeviririm diye
***
Acılar yaşıyorum kavuşmak bedeliyle
Bekliyor biliyorum az ötemde sessizce
Adımlarım yaklaştı görüyorum orada işte
Kayboluverdi yine sokaklar arasında
***
Elbet bir gün yollar çaresizce tükenip son bulacak
Zaman işte yeniden başlamış olacak
İnanırım kalbim onunla sonsuza dek yaşayacak
Kaybolup gidecek maziyle birlikte
***
Sokaklar geçiyorum sızım hüznüm gölgem benim
Caddeler aşıyorum gözyaşlarım en sessizliğim
Asılsız çarelerle yürüyorum işte böyle
Zamanı geriye çeviririm diye
-
Bir köprü gibidir sırtında hayat taşır
Saltanat sürerken içinde acı taşır
Hayat o köprüden binbir kılıkta geçer
Yollara hem sevgi hem de acıyı döker
***
İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister
Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister
Şarkılarla, türkülerle içindekini döker
Kuralları değişse de bu oyun böyle
Böyle sürer gider oyuncular değişir
Bir köprü gibidir insanoğlu dünyada
Sırtında kaderi gözlerinde umutla
-
Aşkı elinden alan olsa da
Üzülme, üzülme, üzülme sakın
***
Seni ateşe salan olsa da
Bağınla bahçen talan olsa da
Hayata küsme, yaşamak güzel şey
Yeter ki, ölüm olmasa
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Aşkı elinden alan olsa da
Üzülme, üzülme, üzülme sakın
***
Seni ateşe salan olsa da
Bağınla bahçen talan olsa da
Hayata küsme, yaşamak güzel şey
Yeter ki, ölüm olmasa
**
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşeye itmiş olsa da
Üzülme sakın, hayat güzel
***
Umudun yitip gitmiş olsa da
Paran da, pulun da bitmiş olsa da
Kader köşe
-
Okyanuslardan daha derin yüreğin senin
Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
***
Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu
Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun
Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
***
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Okyanuslardan daha derin yüreğin senin
Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
***
Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu
Duygular taşsın, ezgiler evrensel olsun
Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
***
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
Sevgiyi taşırsın, umudu taşırsın
Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda
***
Dostluk kur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin
İnsanı insan yapan sevginin kendisidir
Rüzgar ol, sesini taşı, öğrensin şu insanlık
Yağmur ol, toprağı güldür, rengarenk açsın doğa
-
Fikrimden, geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Fikrimden, geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki? Sene çatabilmirem
***
Neyleyim ki? Sene çatabilmirem
***
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
***
Uzundur, hicrimde kara geceler
Bilmirem, ben gelem, haram geceler
Uzundur, hicrimde kara geceler
Bilmirem, ben gelem, haram geceler
Buruktur, kalbime yara geceler
***
Buruktur, kalbime yara geceler
***
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten ala var, yaman ayrılık
-
Güneşin alevden saçları
Aşınca karşı ki tepeden
Gölgeler sarar yamaçları
Ürkerim gelecek geceden
***
Güneşin alevden saçları
Aşınca karşı ki tepeden
Gölgeler sarar yamaçları
Ürkerim gelecek geceden
***
Bütün dertler beni bekler yatağımın baş ucunda
Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda
***
Teselli etmiyor gönlümü
Ne yıldız ne de ay bu gece
Beklerim hasretle gülümü
Yalvarıp göklere her gece
***
Bütün dertler beni bekler yatağımın baş ucunda
Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda
***
Teselli etmiyor gönlümü
Ne yıldız ne de ay bu gece
Beklerim hasretle gülümü
Yalvarıp göklere her gece