Doğan Dikmen

Bi Karar Olmaktı Sevmekten Muradı Gönlüm Bî-karar olmaktı sevmekten murâdı gönlümün Bir karar ettim fakat ah dün de sen var olmadın Bahtiyâr olmaktı sevdadan muradı gönlümün Bahtiyar düşman kesildi sen bana yar olmadın.

Cismin Gibi Ruhun da Güzel Zannedip Ey Mah Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mah Sevmiş idi kalbim seni ancak seni billah Ruhum meğer o hoş bedenin aksi imiş pek Aldanmaz iken didemi aldattı gözün ah.

Her Zaman Bir Vamık u Azra Olur Alem Bu Her zaman bir Vâmık u 'Azrâ olur 'âlem bu ya Nev-be-nev efsâneler peydâ olur 'âlem bu ya Kabz u bastı kıl tefekkür 'âleminde ol gönül Fasl-ı sermânın sonu germâ olur 'âlem bu ya Görme ahkar kimseyi cânâ kader mechûldür Hakk'ın ednâ bir kulu a'lâ olur 'âlem bu ya

Neşeyle Geçen Ömrümü Eyvah Keder Ettin Neş’eyle geçen ömrümü eyvah keder ettin Şen gönlümü bir kül gibi yaktın heder ettin Yıllar yılı zâlim bana sen bak neler ettin Şen gönlümü bir kül gibi yaktın heder ettin

Ey Nice Dağlar Başında Böyle Efgan Edeyim Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim Yok ki bir yar-i şefikim hal-i zarı söyleyim Olsa da şimden gerü gönlüm yıkıldı neyleyim Bu harabad-ı gamda ne var ki peyleyim Nale ney eşkım şarab dildarım olsun

Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz Bir hoş hırâm tâze civân aldı gönlümüz Dâm-ı hayâl-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz Her dem visâl-i va’d ile aldar o işve-bâz Bahr-i ümmîd-i vasla gelip daldı gönlümüz

Çeşm-i Celladın Ne Kanlar Döktü Kağıthan Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü kağıthâne’de Çağlayan fevvâre-i hun-i ciğer dil-hânede Bakma, kaç âhu hırâmım tutmasın bu kan seni Çağlayan fevvâre-i hun-i ciğer dil-hânede

Çalma Bak Efede Çalıma Bak Efede (Haydindi Efede) Nasıl Durmuş Tepede (Haydindi Tepede) Açık Saçık Bele De (Haydindi Bele De) Tarabulus Fese De (Haydindi Fese De) Başı Göğe Eriyor (Haydindi Eriyor) Bulutlara Giriyor (Haydindi Giriyor) Efe Delikanlıdır (Haydindi Kanlıdır) Şanlıdır Hem Anlıdır (Haydindi Anlıdır) Gözleri Dumanlıdır (Haydin Dumanlıdır) Sanki Dokuz Canlıdır (Haydindi Canlıdır) Feleğe Taş Atıyor (Haydindi Atıyor) Halka Tafra Satıyor (Haydindi Satıyor)