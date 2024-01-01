Doğan Dikmen

Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz Bir hoş hırâm tâze civân aldı gönlümüz Dâm-ı hayâl-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz Her dem visâl-i va’d ile aldar o işve-bâz Bahr-i ümmîd-i vasla gelip daldı gönlümüz

Yeter Herkes hayrandı o gülüşüne Bende bir başka *** Kuşlar uçardı sıcak iklimlere Vurdum tek taşla *** Bu güzel masallarla Kimleri kandırdın sen Beni çocuk mu sandın? *** Yeter seni çok sevdim Yeter çok çalıştım Yeter artık kazanıp Kaybetmekten of sıkıldım *** Yeter sana inandım Yeter çok yanıldım Yeter artık utanıp Yıkıl karşımdan sıkıldım *** Yeter seni çok sevdim Yeter çok çalıştım Yeter artık kazanıp Kaybetmekten of sıkıldım *** Yeter sana inandım Yeter çok yanıldım Yeter artık utanıp Yıkıl karşımdan sıkıldım senden *** Attın doksanda bana golünü Vazgeçtim sanma *** Dört dörtlük yaptın bana rolünü Farkettim ama *** Bu güzel masallarla Kimleri kandırdın sen Beni çocuk mu sandın? *** Yeter seni çok sevdim Yeter çok çalıştım Yeter artık kazanıp Kaybetmekten of sıkıldım *** Yeter sana inandım Yeter çok yanıldım Yeter artık utanıp Yıkıl karşımdan sıkıldım senden *** Yeter seni çok sevdim Yeter çok çalıştım Yeter artık kazanıp Kaybetmekten of sıkıldım *** Yeter sana inandım Yeter çok yanıldım Yeter artık utanıp Yıkıl karşımdan sıkıldım senden..

Uğraşma Aldım verdim ben seni yendim demiyorum Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum Ne oldu ne bitti unutalım artık Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum! *** Aldım verdim ben seni yendim demiyorum Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum Ne oldu ne bitti unutalım artık Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum! *** Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin İhtiyacım olsa yardıma Durup durup düşünemem Dönüp dönüp bakamam ardıma *** Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin İhtiyacım olsa yardıma Durup durup düşünemem Dönüp dönüp bakamam ardıma *** Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem Yaklaşma! Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem Sırnaşma! Kaç kere denedin ya beni göremedin ya Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin Kendim düşmezsem Uğraşma! Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem Yaklaşma! Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem Sırnaşma! Kaç kere denedin ya beni göremedin ya Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin Kendim düşmezsem Uğraşma! *** Aldım verdim ben seni yendim demiyorum Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum Ne oldu ne bitti unutalım artık Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum! Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin İhtiyacım olsa yardıma Durup durup düşünemem Dönüp dönüp bakamam ardıma Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin İhtiyacım olsa yardıma Durup durup düşünemem Dönüp dönüp bakamam ardıma Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem Yaklaşma! *** Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem Sırnaşma! Kaç kere denedin ya beni göremedin ya Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin Kendim düşmezsem Uğraşma! *** Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem Yaklaşma! Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem Sırnaşma! Kaç kere denedin ya beni göremedin ya Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin Kendim düşmezsem Uğraşma!

Nükleer Dört, üç, iki, bir Sendeki sorun bence kibir Kime baksam eriyormuş Gülüşünle ölüyormuş *** Hayret bana bir şey olmadı Bu zoruna da gitmiş olmalı Karşı konulmuyormuş sana Sen onu külahıma anlatsana *** Gez göz arpacık Bu aşk biraz yapmacık Bana böyle şeyler demesen *** Top tüfek nükleer Daha neler var neler Atışa devam et istersen *** Olmaz işim olmaz Ne savaşınla, ne sevişinle Yok yok hiç işim olmaz Ne bakışınla, ne gülüşünle *** Yorma beni de, kendini de *** Dört, üç, iki, bir Sendeki sorun bence kibir Kime baksam eriyormuş Gülüşünle ölüyormuş *** Hayret bana bir şey olmadı Bu zoruna da gitmiş olmalı Karşı konulmuyormuş sana Sen onu külahıma anlatsana *** Gez göz arpacık Bu aşk biraz yapmacık Bana böyle şeyler demesen *** Top, tüfek, nükleer Daha neler var neler Atışa devam et istersen *** Olmaz işim olmaz Ne savaşınla, ne sevişinle Yok yok hiç işim olmaz Ne bakışınla, ne gülüşünle *** Yorma beni de, kendini de *** Gez göz arpacık Bu aşk biraz yapmacık Bana böyle şeyler demesen (bana böyle şeyler demesen) *** Top, tüfek, nükleer Daha neler var neler Atışa devam et istersen *** Olmaz işim olmaz Ne savaşınla, ne sevişinle Yok yok hiç işim olmaz Ne bakışınla, ne gülüşünle *** Yorma beni de kendini de Yapma, uğraştırma (sevmiyorum) Yapma (yapma) uğraştırma (istemiyorum) Yapma, uğraştırma (sevmiyorum) Yapma, uğraştırma (istemiyorum) *** Gez göz arpacık Bu aşk biraz yapmacık Bana böyle şeyler demesen (bana böyle şeyler demesen) *** Top, tüfek, nükleer Daha neler var neler Atışa devam et istersen *** Olmaz işim olmaz Ne savaşınla, ne sevişinle Yok yok hiç işim olmaz Ne bakışınla, ne gülüşünle *** Yorma beni de kendini de

Taktik ver Bir dinle, bi' yol göster Üşenme, cepte taktikler Malzeme çok ama hiç ruh yok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar "Sevdim" der "Deliyim" der Hiç korkmaz da "Ölürüm" der Artist çok ama iyi rol yok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Sırrını ver Kalbini ver Çekinme, aç içini göster Dalavere yok ama sevgi çok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar

Canıma Değsin Yaptın ettin, bir dur dedim Güldün geçtin, dinle dedim Sorgu sual fazla oldu Bir kenardan izle dedin *** İyi günde kötü günde Masalmış bu öğren dedin Kadir kıymet bilmek neymiş Onlar eski sözler dedin *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oo, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oh, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun *** Yaptın ettin, bir dur dedim Güldün geçtin, dinle dedim Sorgu sual fazla oldu Bir kenardan izle dedin *** İyi günde kötü günde Masalmış bu öğren dedin Kadir kıymet bilmek neymiş Onlar eski sözler dedin *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oh, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oh, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun *** Oh, canıma değsin Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oh, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oh, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun

Aptal Kafam Meğer herkes nasıl da boşuna Haykırıyormuş seni Kırk yıllık hokkabaz Halt etmiş sanki *** Temiz bir bakış var sanarken Boşluktanmış meğer Küçük akıl küçük oyunlar Ben de aptallık zaten *** Kendimi özel sayarken Bu bir başlangıç derken Olan Olabilecek, Ancak buymuş *** Duyucağımı duydum, Göreceğimi görmez olaydım Seveceğimi sevdim Bari nefret etmez olaydım *** Yook...Sen artık benim kahramanım olamazsın. *** Aptal, aptal, aptal kafam.. Aptal, aptal, aptal kafam.. Aptal, aptal, aptal kafam.. *** Aptal, aptal, aptal kafam.. *** Gözümde çok büyüttüğüm Bir hikaye oldun sen Tam sayfaydın yani hep Manşetten *** Geçmiştin, oysa ki on sekizi Neydi hala bu heyecan.. Telefonla gelen tek bir mesajla Saçma! *** Derlerdi hayran olduğuna Tanıyınca biter özlem Sana göre değil hayranlık Çok yüce bir yerlerde *** Duyucağımı duydum, Göreceğimi görmez olaydım Seveceğimi sevdim Bari nefret etmez olaydım *** Yok, sen artık benim kahramanım olamazsın. *** Aptal, aptal, aptal kafam.. Aptal, aptal, aptal kafam.. Aptal, aptal, aptal kafam.. Aptal, aptal, aptal kafam..

Çirkin Adam Çok yalnızdım inandım Pembe düşlere daldım Şimdi herkes yoluna Seni rügzârlara saldım *** Hadi yeter anlatma Hadi böyle büyük atma Kaderin bir suçu yok Halâ yalanlar atma *** Ava giden avlanır Sahtekâr yolda kalır Olmayacak rüyaların Sonu çıkmaz sokaktır Çirkin adam beni unut Yalanlarla kendini avut Lazım değil kaşın gözün Tuzaksa bana her sözün Çirkin adam beni unut Yalanlarla kendini avut Lazım değil kaşın gözün Tuzaksa bana her sözün Çok yalnızdım inandım Pembe düşlere daldım Şimdi herkes yoluna Seni rügzârlara saldım Hadi yeter anlatma Hadi böyle büyük atma Kaderin bir suçu yok Halâ yalanlar atma Ava giden avlanır Sahtekâr yolda kalır Olmayacak rüyaların Sonu çıkmaz sokaktır Çirkin adam beni unut Yalanlarla kendini avut Lazım değil kaşın gözün Tuzaksa bana her sözün Çirkin adam beni unut Yalanlarla kendini avut Lazım değil kaşın gözün Tuzaksa bana her sözün

Sır Kaç defa sordun, cevap verdim Sana karşı hiçbir şey yok içimde Merak ettim, kusursuz musun? Seni sevmeye mecbur muyum? *** Peki öyleyse baktığında bana (bana) niye titriyorum? Başka bir kızla gördüğüm anda niye kıskanıyorum? *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni" *** Kaç defa sordun, cevap verdim Sana karşı hiçbir şey yok içimde Merak ettim, kusursuz musun? Seni sevmeye mecbur muyum? *** Peki öyleyse baktığında bana (bana) niye titriyorum? Başka bir kızla gördüğüm anda niye kıskanıyorum? *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni" *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi *** Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma Aslında seviyorum ben de seni Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni"