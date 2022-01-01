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Doğan Dikmen
Doğan Dikmen
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01
Neş'eyle Geçen Ömrümü
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Besteci:
Yorgo Bacanos
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02
Nerde Şimdi O Ay Yüzlü
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayten Baykal
Besteci:
Bilge Özgen
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03
Sevdamı O Hülyalı Gözün Rengi Yarattı
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Ferit Sıdal
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04
Açmıştı Alevler Gibi Çehrendeki Güller
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Osman Erinç
Besteci:
Ali Rıza Avni
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05
Gönlümü Canane
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Söz yazarı:
Şeyh Keramettin Efendi
Besteci:
Rakım Erkutlu
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