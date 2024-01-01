Gönlümü Canana Verdim Şarkı Sözleri
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Doğan Dikmen
Gönlümü Canana Verdim
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Gönlümü cânâna verdim, oldu cânânım gönül
Bezmine girdim o şûhun, şimdi mihmânım gönül
Çektiğim tâb-ı meşakkât, derde çâre kılmadı
Gurbeti uzlette buldum, oldu dermânım gönül
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Sarışın ay gibi tâbân, o güzel çehrende
Aşkının ateşi, güller gibi eyler hânde
Tutsa dünyâyı periler, yine gönlüm sende
Aşkını ateşi, güller gibi eyler dânde