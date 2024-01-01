Doğan Dikmen 50 Yılın Emeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğan Dikmen 50 Yılın Emeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 50 Yılın Emeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nerede Şimdi O Ay Yüzlü Ahu Gözlü Güzeller
O Şarkılar O Güzelim Gazeller
O Aşık Pervaneler Aşk Dolu Peymaneler?
Hani Sandalla Sürüklenen Mehtap
Hepsi Suskun Hepsi Biıap
Nerede Saçlardaki Altın Haleler
Nerede Ateş Dolu Laleler?
Aşktı İçilen Sakinin Sunduğu Bardakta
Aşklar Yaşanırdı Ölümsüz
Ne Güllerde Naz Ne Şarkı Ne Saz
Ne Gülşen Ne Lalezar
Ne Sevgi Ne Tar
Ne De Aşklarda Vefa Var