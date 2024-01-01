Doğan Dikmen

Nerede Şimdi O Ay Yüzlü Ahu Gözlü Güzeller O Şarkılar O Güzelim Gazeller O Aşık Pervaneler Aşk Dolu Peymaneler? Hani Sandalla Sürüklenen Mehtap Hepsi Suskun Hepsi Biıap Nerede Saçlardaki Altın Haleler Nerede Ateş Dolu Laleler? Aşktı İçilen Sakinin Sunduğu Bardakta Aşklar Yaşanırdı Ölümsüz Ne Güllerde Naz Ne Şarkı Ne Saz Ne Gülşen Ne Lalezar Ne Sevgi Ne Tar Ne De Aşklarda Vefa Var