Doğan Dikmen Ferit Sıdal Sözlü Eserler 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğan Dikmen Ferit Sıdal Sözlü Eserler 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferit Sıdal Sözlü Eserler 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aklımı başımdan aldı gözlerin
İçimde bir yara kaldı gözlerim
Gözlerin gözlerin güzel gözlerin
Gözlerin gözlerin siyah gözlerin
O senin simsiyah yalan gözlerin
Beni öldürecek inan gözlerin
Gözlerin gözlerin güzel gözlerin
Gözlerin gözlerin siyah gözlerin
Durmadan Artsa Da Saçımda Aklar
Her Bahar Yeşeren Dallar Gibiyim
Sarmış Benliğimi Sevda Denen Şey
Duman Eksilmeyen Dağlar Gibiyim
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Gönülde Bu Sevda Artar Eksilmez
Yare Ermesen De Ümit Kesilmez
Yürürüz Bir Yolda Sonu Bilinmez
Sevda Pınarında Çağlar Gibiyim