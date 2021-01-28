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Doğan Temiz
Doğan Temiz
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Doğan Temiz Şarkıları
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01
Yûnus Suresi 5-10
(5. ila 10. ayetler)
Doğan Temiz
07:56
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02
Hucurât Suresi 14-18
(14. ila 18. ayetler)
Doğan Temiz
07:08
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03
Hicr Suresi 85-99
(85. ila 99. ayetler)
Doğan Temiz
08:00
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04
Hac Suresi 75-78
(75. ila 78. ayetler)
Doğan Temiz
07:10
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05
Furkân Suresi 71-77
(71. ila 77. ayetler)
Doğan Temiz
05:21
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