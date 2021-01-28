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7/24 Dinle Doğan Temiz

Doğan Temiz

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En Çok Dinlenen Doğan Temiz Şarkıları

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01

Yûnus Suresi 5-10 (5. ila 10. ayetler)

Doğan Temiz 07:56
02

Hucurât Suresi 14-18 (14. ila 18. ayetler)

Doğan Temiz 07:08
03

Hicr Suresi 85-99 (85. ila 99. ayetler)

Doğan Temiz 08:00
04

Hac Suresi 75-78 (75. ila 78. ayetler)

Doğan Temiz 07:10
05

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Doğan Temiz 05:21

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