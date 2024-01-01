Sakin Ol (Radio Mix) ft. Tuğba Yurt Şarkı Sözleri
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Doğukan Manço
Sakin Ol (Radio Mix) ft. Tuğba Yurt
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Of bu ne sinir, bu ne öfke?
Aman bir telaş, bir acele
Herkes birbirini boğacak
Bu gidişle sonumuz ne olacak?
***
Kimi takmış Alaturka'ya
Kimi batıdan şikâyetçi
Ne var sanki bunda kızacak?
Dünya hali bu gelip geçici
***
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine (Hahahaha)
***
Kimi lahmacundan utanır
Kimi önüne gelene gıcık
Ya uzak herkes birbirine
Ya ilişkiler, vıcık vıcık
***
Kimi entellere düşman
Kiminden, cehalete prim
Bu ne manasız didişme kimse
Kimseye bir şey öğretemez mirim
***
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol (Hahahaha)
***
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
***
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
***
Herkesin doğrusu en doğru
Herkesin lafı, bir hikmet
Sıradan şeyler de konuşalım
İş mi yani birbirimizi yemek?
***
İlle de kusursuz olmalı
Hata yapmaya da hakkımız yok
Üçüncü şahıslar için herkes
Sancılar içinde bu kadarı da çok
***
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol (Hahahaha)
***
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
***
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
Ölümlü dünya, ölümlü insan
Ha alim olsan, ha zalim olsan
***
Ölümlü dünya, ölümlü insan
(Ha alim olsan, ha zalim olsan)
Ölümlü dünya, ölümlü insan
(Ha alim olsan, ha zalim olsan)
***
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine hakim ol
Şşşt! Şşşt! Sakin ol
Sinirlerine (Hahahaha)