Doğukan Manço

Of bu ne sinir, bu ne öfke? Aman bir telaş, bir acele Herkes birbirini boğacak Bu gidişle sonumuz ne olacak? *** Kimi takmış Alaturka'ya Kimi batıdan şikâyetçi Ne var sanki bunda kızacak? Dünya hali bu gelip geçici *** Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine (Hahahaha) *** Kimi lahmacundan utanır Kimi önüne gelene gıcık Ya uzak herkes birbirine Ya ilişkiler, vıcık vıcık *** Kimi entellere düşman Kiminden, cehalete prim Bu ne manasız didişme kimse Kimseye bir şey öğretemez mirim *** Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol (Hahahaha) *** Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan *** Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan *** Herkesin doğrusu en doğru Herkesin lafı, bir hikmet Sıradan şeyler de konuşalım İş mi yani birbirimizi yemek? *** İlle de kusursuz olmalı Hata yapmaya da hakkımız yok Üçüncü şahıslar için herkes Sancılar içinde bu kadarı da çok *** Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol (Hahahaha) *** Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan *** Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan Ölümlü dünya, ölümlü insan Ha alim olsan, ha zalim olsan *** Ölümlü dünya, ölümlü insan (Ha alim olsan, ha zalim olsan) Ölümlü dünya, ölümlü insan (Ha alim olsan, ha zalim olsan) *** Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine hakim ol Şşşt! Şşşt! Sakin ol Sinirlerine (Hahahaha)