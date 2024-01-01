Bunca Zaman Şarkı Sözleri
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Doğukan Medetoğlu
Bunca Zaman
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Beraber yüzdüğümüz bu küçük akıntı
O bile yarım kaldı
Sebebi saçma bir takıntı
***
Gelecek kaygısı oluşana dek bana
Ne yakındın ne uzaktın
Hep sakladın
Ne de sıkıldın benden
***
Bunca zaman yalan sevgime acıyorum, inan
Seninle kirlenen zaman güzel geçebilirdi
Boşverdim dayan, aman
Kötü söze bile değmez o, inan
Kendini kandıran, kandırılan mutlu olabilir mi?
***
Zormuş değil mi, ayrı kalmak istediğin tenden
İdare ederken tüm duyguları kaybetmek aniden
Her şey bitti o an
***
Gelecek kaygısı oluşana dek bana
Ne yakındın ne uzaktın
Hep sakladın
Ne de sıkıldın benden
***
Bunca zaman yalan sevgime acıyorum, inan
Seninle kirlenen zaman güzel geçebilirdi
Boşverdim dayan, aman
Kötü söze bile değmez o, inan
Kendini kandıran, kandırılan mutlu olabilir mi?