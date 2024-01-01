Doğukan Medetoğlu

Beraber yüzdüğümüz bu küçük akıntı O bile yarım kaldı Sebebi saçma bir takıntı *** Gelecek kaygısı oluşana dek bana Ne yakındın ne uzaktın Hep sakladın Ne de sıkıldın benden *** Bunca zaman yalan sevgime acıyorum, inan Seninle kirlenen zaman güzel geçebilirdi Boşverdim dayan, aman Kötü söze bile değmez o, inan Kendini kandıran, kandırılan mutlu olabilir mi? *** Zormuş değil mi, ayrı kalmak istediğin tenden İdare ederken tüm duyguları kaybetmek aniden Her şey bitti o an *** Gelecek kaygısı oluşana dek bana Ne yakındın ne uzaktın Hep sakladın Ne de sıkıldın benden *** Bunca zaman yalan sevgime acıyorum, inan Seninle kirlenen zaman güzel geçebilirdi Boşverdim dayan, aman Kötü söze bile değmez o, inan Kendini kandıran, kandırılan mutlu olabilir mi?