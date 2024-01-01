Kalpte Kalanlar Şarkı Sözleri
Doğukan Medetoğlu Kalpte Kalanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğukan Medetoğlu Kalpte Kalanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalpte Kalanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Doğukan Medetoğlu
Kalpte Kalanlar
Tüm Şarkıları
-
Gece yarısı yine düştün aklıma
Birden, birden, birden
Nereden çıktı şimdi bu?
***
Sabahın körü yine gözümün önünde
Birden, birden, birden
Nereden çıktı şimdi bu?
***
Senin de aklın kaldı bende, biliyorum
Sağdan, soldan, alttan, üstten
Hadi bi' teklif et
***
O dileği tutmuştum ama
Ertelemiştim uzun bi' müddet
Sabret, yeni geldi daha cesaret
***
Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
***
Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
***
Aman, aman, aman
İncilerin dökülmesin
Tamam, tamam
***
Senin de aklın kaldı bende, biliyorum
Sağdan, soldan, alttan, üstten
Hadi bi' teklif et
***
O dileği tutmuştum ama
Ertelemiştim uzun bi' müddet
Sabret, yeni geldi daha cesaret
***
Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
***
Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
***
Gel bi' de yakınlardan bak
Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar
Gel bi' de yakınlardan bak
Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar
Gel bi' de yakınlardan bak