Doğukan Medetoğlu

Gece yarısı yine düştün aklıma Birden, birden, birden Nereden çıktı şimdi bu? *** Sabahın körü yine gözümün önünde Birden, birden, birden Nereden çıktı şimdi bu? *** Senin de aklın kaldı bende, biliyorum Sağdan, soldan, alttan, üstten Hadi bi' teklif et *** O dileği tutmuştum ama Ertelemiştim uzun bi' müddet Sabret, yeni geldi daha cesaret *** Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar Gel bi' de yakınlardan bak Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar Gel bi' de yakınlardan bak *** Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar Gel bi' de yakınlardan bak Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar Gel bi' de yakınlardan bak *** Aman, aman, aman İncilerin dökülmesin Tamam, tamam *** Senin de aklın kaldı bende, biliyorum Sağdan, soldan, alttan, üstten Hadi bi' teklif et *** O dileği tutmuştum ama Ertelemiştim uzun bi' müddet Sabret, yeni geldi daha cesaret *** Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar Gel bi' de yakınlardan bak Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar Gel bi' de yakınlardan bak *** Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar Gel bi' de yakınlardan bak Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar Gel bi' de yakınlardan bak *** Gel bi' de yakınlardan bak Oradan gördüğün gibi değil burada olanlar Gel bi' de yakınlardan bak Sıradan geçirdiğin gibi değil kalpte kalanlar Gel bi' de yakınlardan bak