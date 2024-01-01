Denge Şarkı Sözleri
Doğuş Denge şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğuş Denge şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Denge sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaşarım seninle
Ömrümün sonuna kadar paylaşırım
Yaşlanırım seninle mezara kadar
Umut içerir sevgi açar
Gülüşünde ışık verir verir verir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kaybetmem canımsın
En güzel yanımsın
Kaybetmem canımsın
En güzel yanım yanım yanım yanım
***
Yaşarım seninle
Ömrümün sonuna kadar
Umut içerir sevgi açar
Gülüşünde ışık verir verir verir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kaybetmem canımsın
En güzel yanımsın
Kaybetmem canımsın
En güzel yanım yanım yanım yanım
***
Ateşten bir gömlek değil bu
Yalnızca bir aşk
Kalpten gelen sahte değil
Kırk yılda bir
***
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Kırk yılda bir
Buldum seni
-
Beni bana ver
Beni bende anla
Beni bana ver
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Bedenimi
***
Beni bana ver
Beni bende anla
Beni bana ver
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi oof
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Bedenimi
-
Yıllardır sürgünüm kader
Hasret denizinde bir fener
Sensiz çökmüş yine hüzün
Affetmez yol bitmez
Yıllardır vurgunum sana
Kasvet denizinde bir ada
Sessiz yorgun rüyalarda
Yol bitmez affetmez
Yıkılmadan
Dön yine al beni
Uçur uzaklara
Affet affet
Sensiz aşksız
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
Affet affet
***
Yıllardır sürgünüm kader
Hasret denizinde bir fener
Sensiz çökmüş yine hüzün
Affetmez yol bitmez
Yıkılmadan
Dön yine al beni
Uçur uzaklara
Affet affet
Sensiz aşksız
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
Affet
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
Dönüyor dönüyor dünya
Yine başım mı dönüyor hala
Orman yakar hain aşkın
Beni affet
-
Beraberken mutluyduk
Bir sabah uyandığımda yoktun yanımda
Söz vermiştin yemin etmiştin
Ölene kadar yanındayım demiştin
Hasretin zindan
Şehirleri dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
Şehirleri dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
Derdimden sallanırım
Eller beni sarhoş zanneder
Derdimden sallanırım
Eller beni sarhoş zanneder
Nerdesin nerdesin
Benliğimi terkettim nerdesin
Nerdesin nerdesin
Kendimden vazgeçtim nerdesin
***
Beraberken mutluyduk
Bir sabah uyandığımda yoktun yanımda
Söz vermiştin yemin etmiştin
Ölene kadar yanındayım demiştin
Hasretin zindan
Şehirleri dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
Şehirleri dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
Derdimden sallanırım
Eller beni sarhoş zanneder
Derdimden sallanırım
Eller beni sarhoş zanneder
Nerdesin nerdesin
Benliğimi terkettim nerdesin
Nerdesin ahh nerdesin
Kendimden vazgeçtim nerdesin
Şehirleri dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
Şehir şehir dolaştım bulamadım
Aşkım nerdesin
Virane oldum divane oldum
Seni bulamadım
-
Güneşten vazgeçerim
Yıldızlardan vazgeçerim
Ama senden asla vazgeçemem
Vazgeçemem vazgeçemem
El emeği göz nuru aşkımız
Nerede bak şimdi şaşkınız
Sorarım sana ben hani beni
Çok seviyordun çok seviyordun
Penceremi aralayıp ellerimi açtım
Senin için her gece tanrıya yalvardım
Sana bir şey olmasın diye ağladım
Tek umudumu yıktın da gittin
***
Güneşten vazgeçerim
Yıldızlardan vazgeçerim
Ama senden asla vazgeçemem
Vazgeçemem vazgeçemem
El emeği göz nuru aşkımız
Nerede bak şimdi şaşkınız
Sorarım sana ben hani beni
Çok seviyordun çok seviyordun
Penceremi aralayıp ellerimi açtım
Senin için her gece Tanrı'ya yalvardım
Sana bir şey olmasın diye ağladım
Tek umudumu yıktın da gittin
***
Penceremi aralayıp ellerimi açtım
Senin için her gece Tanrı'ya yalvardım
Sana bir şey olmasın diye ağladım
Tek umudumu yıktın da gittin
-
Duvar olursun taş olursun
Uzayıp giden yol olursun
Gözün görmez engel bilmez
Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen
Miden ağrır başın döner
Gözün görmez engel bilmez
Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen eyvah eyvah
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
***
Duvar olursun taş olursun
Uzayıp giden yol olursun
Gözün görmez engel bilmez
Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen
Miden ağrır başın döner
Gözün görmez engel bilmez
Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen eyvah eyvah
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna
***
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler acı derler
İşte buna aşk derler
Aşk derler aşk derler
-
Şimdi sana söylüyorum
İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu
Çıkar onu bebeğim
Vazgeçilmez terk edilmez
İçimdeki tutku al al al
Al al al
Şimdi sana söylüyorum
İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu
Çıkar onu bebeğim
Vazgeçilmez terk edilmez
İçimdeki tutku al al al
Al al al
Kaldır üstündeki kara bulutları
Serbest bırak alev alsın
Kaldır üstündeki kara bulutları
Serbest bırak alev alsın
Vereceksen ver artık
Vereceksen ver artık
Vereceksen ver artık
Aşkını sevgini
Sevgilim hadi öp beni
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
***
Şimdi sana söylüyorum
İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu
Çıkar onu bebeğim
Vazgeçilmez terk edilmez
İçimdeki tutku al al al
Al al al
Şimdi sana söylüyorum
İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu
Çıkar onu bebeğim
Vazgeçilmez terk edilmez
İçimdeki tutku al al al
Al al al
Kaldır üstündeki kara bulutları
Serbest bırak alev alsın
Kaldır üstündeki kara bulutları
Serbest bırak alev alsın
Vereceksen ver artık
Vereceksen ver artık
Vereceksen ver artık
Aşkını sevgini
Sevgilim hadi öp beni
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
Uva uva oh oh
-
Bu dünyadan göçtüm ise
Kalbimi sana bıraktım
Bilinmeyen yerdeyim
Senin hayalindeyim
Kıymetini bilemedim
Sana bir defa dokunmak için
Ömrümü veririm
Bin defa yıkılmadan mahşerde
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
***
Bu dünyadan göçtüm ise
Kalbimi sana bıraktım
Bilinmeyen yerdeyim
Senin hayalindeyim
Kıymetini bilemedim
Sana bir defa dokunmak için
Ömrümü veririm
Bin defa yıkılmadan mahşerde
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre yağıyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
***
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
Bazen bir cama bazen bir yaprağa
Bazen göz yaşın oluyorum
Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum
Yağmur olup şehre düşüyorum
-
Yok dedim olmaz dedim
Çok unutmak istedim
Dur dedim gönlüme
Dur dedim
Hızlı hızlı haykırıyor
Yok dedim olmaz dedim
Çok unutmak istedim
Dur dedim gönlüme
Dur dedim
Hızlı hızlı haykırıyor
Ne sevmek biliyor
Gönül elden gitti gidiyor
Ne sevmek biliyor
Kalbi bende oda biliyor
Ne sevmek biliyor
Gönül elden gitti gidiyor
Ne sevmek biliyor
İstese de unutamıyor
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
***
Yok dedim olmaz dedim
Çok unutmak istedim
Dur dedim gönlüme
Dur dedim
Hızlı hızlı haykırıyor
Yok dedim olmaz dedim
Çok unutmak istedim
Dur dedim gönlüme
Dur dedim
Hızlı hızlı haykırıyor
Ne sevmek biliyor
Gönül elden gitti gidiyor
Ne sevmek biliyor
Kalbi bende oda biliyor
Ne sevmek biliyor
Gönül elden gitti gidiyor
Ne sevmek biliyor
İstese de unutamıyor
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var kalbimde kalan
***
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
Biri var biri var
Bir var gönlümde kalan
Biri var biri var
Diri diri kalbimi yakar
-
Cam evin içine hapsettin beni
Sır oldum kum oldum
Anımsamakta zorluk çekiyorsan
Bak yıktıklarına bak çaldıklarına
Tövbe etsen de dönüşün yok
Sitem etsen de ben yokum artık
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
***
Cam evin içine hapsettin beni
Sır oldum kum oldum
Anımsamakta zorluk çekiyorsan
Bak yıktıklarına bak çaldıklarına
Tövbe etsen de dönüşün yok
Sitem etsen de ben yokum artık
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Tövbe etsen de dönüşün yok
Sitem etsen de ben yokum artık
***
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Beni dağlara soranlara
Yok olmuş diyorlar
Haber salın sevdiğime
Hasretim sevgisine
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
Gözü aydın bahtı açık
Ben yokum artık
-
İlk defa inanır oldum aşka oda bana hmm
Gamsızla seslendim sana beraber ağladık
Ardından devam etti hüzün bir türlü bırakmadı yakamızı
Yalancı diye seslendik tüm yalancılara
Yine araya hasret girdi ama bu sefer ki vatan aşkıydı
Oda geldi hasret rüzgarıyla geçti
Tam kavuştuk derken mesafeler mesafeler
Aramızda uçurumlar ayrılmalıydık
Kalbi sabıkalı olanlar utansın
Yalancı yalancı
Devam ediyorum yürümeye
Yalnızlıklar ülkesine doğru
Ilık bir rüzgar esiyor
Kalbimin kapılarını araladım,
Rüzgar kalbimin en derin en hassas en kuytu köşesine insin diye
Hani ufakta olsa bir pislik kalmışsa diye
Onu da kendisiyle beraber savursun diye
Meşhur olacağım büyük adam olacağım diyordum
Yerlere göklere duvarlara her tarafa doğuş yazıyordum
Meşhur oldum adam oldum mu acaba
İleride yani bizi ayrı koyan
Ya uf.daha doğrusu her zaman yanınızda olacağım da
Hani beden olarak ayrı koyan yerde
***
Ben öldüğümde heykelimi dikmesinler
Dikmesinler ki gölgesi yere vuruyor diye heykelimi kırmasınlar
Yemin ettim size ben sizden başkasına gönlümü veremem
Veremem