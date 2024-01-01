Adımı Çok Anacaksın Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın

Beş Gündür Odam büyüdü beş gündür O duvar yürüdü Kaybolan yolcular iyi bilir Ne yöne baksam tanımadık *** Odam büyüdü beş gündür O duvar yürüdü üstüme Su ile içtim acı zehirleri Su gibi içtim ne karanlık *** Ay, gün, bulut, çocuk sesleri Yokuştan inen hızlı topuk sesleri İçkilerin bardaklardaki renkleri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri *** Odam çirkinleşti beş gündür Bu duvar yıkılsa yeri Göçteki kuşlar bilir iyi Kuraldır gitmeleri *** Odam çirkinleşti beş gündür Bu duvar yıkılsa yeri Kaybolan kediler bilir iyi Soğuktur geceleri *** Ay, gün, bulut, çocuk sesleri Yokuştan inen hızlı topuk sesleri İçkilerin bardaklardaki renkleri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri *** Ay, gün, bulut, çocuk sesleri Yokuştan inen hızlı topuk sesleri İçkilerin bardaklardaki renkleri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri *** Ay, gün, bulut, çocuk sesleri Yokuştan inen hızlı topuk sesleri İçkilerin bardaklardaki renkleri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri

Bile İsteye Benzemez ardımdan kapıyı kapatmana Benzemez ardımdan usulca el sallamana Benzemez beni ezmene, yok etmene, bir kenara atmana Acıyacak gelince sıra infazına *** Ben, şu saniye umutsuzluğa direnen ben Şu saniye cinayete kurban giden sen Şu ömründe yürüdün mü böyle sevgi dilene dilene *** Görmemeliydin beni baştan, gülmemeliydin Görmemeliydin beni baştan, öpmemeliydin *** Güneşin bulutlar ardında yok oluşuna şahitlik Çarşaflar üzerindeki bu tedirginsizlik Seni hissediş uğruna bunca delilik, bile isteye yandım *** Yıldızlar gökyüzündeydi, yüzün yüzümde Ellerin elimdeydi, ne iyiydi öyle Bir gün daha kalman uğruna bunca sefillik, hak ettim *** Görmemeliydin beni baştan, gülmemeliydin Görmemeliydin beni baştan, öpmemeliydin *** Güneşin bulutlar ardında yok oluşuna şahitlik Çarşaflar üzerindeki bu tedirginsizlik Seni hissediş uğruna bunca delilik, bile isteye yandım *** Yıldızlar gökyüzündeydi, yüzün yüzümde Ellerin elimdeydi, ne iyiydi öyle Bir gün daha kalman uğruna bunca sefillik, hak ettim

Bitince Çaldım da avucumda dudak kenarı çizgilerin Bıktım da anlatamam gönlümün kenarında gizlerim *** Gel deyince gelmez Gitmez gitsin istediğinde Söversin iç sesine o yastık üzerinde Onu çok seviyordun Onunla uyuyordun Onca verilmiş eller Sen daha çok yorulursun *** Gel deyince gelmez Gitmez gitsin istediğinde Söversin iç sesine o yollar üzerinde Onu çok seviyordun Onunla uyuyordun Onca verilmiş sözler Sen daha çok yorulursun *** Çaldım da avucumda dudak kenarı çizgilerin Bıktım da anlatamam gönlümün kenarında gizlerim *** Gel deyince gelmez Gitmez gitsin istediğinde Söversin iç sesine o yastık üzerinde Onu çok seviyordun Onunla uyuyordun Onca verilmiş eller Sen daha çok yorulursun *** Gel deyince gelmez Gitmez gitsin istediğinde Söversin iç sesine o yollar üzerinde Onu çok seviyordun Onunla uyuyordun Onca verilmiş sözler Sen daha çok yorulursun

Bu Bardak Dolsun Bu bardak dolsun Dolsun haydi çocuk Kim karışır diyorsun Çok doğrusun çocuk *** Kır dikenimi Bu dikenlerimi kırma gecesi O gülleri de boş ver Güller sanki çürümeyecek mi *** Ezan sesi geliyor masaya Gitar sesi konuyor mezeye Eller kalksın hadi şerefe Bu bardak çınlayacak çocuk *** Gün ağarıyor bahçede Gün tertemiz oysa gün masum Kim bilir senin aklın yine nerede Bu kalp kırılacak çocuk *** Kırma kalbimi Bu dikenlerimi sevme gecesi O gülleri de boş ver güller sanki çürümeyecek mi *** Bu bardak dolsun Dolsun haydi çocuk Kim karışır diyorsun Çok doğrusun çocuk *** Kır dikenimi Bu dikenlerimi kırma gecesi O gülleri de boş ver Güller sanki çürümeyecek mi *** Ezan sesi geliyor masaya Gitar sesi konuyor mezeye Eller kalksın hadi şerefe Bu bardak çınlayacak çocuk *** Gün ağarıyor bahçede Gün tertemiz oysa gün masum Kim bilir senin aklın yine nerede Bu kalp kırılacak çocuk *** Ezan sesi geliyor masaya Gitar sesi konuyor mezeye Eller kalksın hadi şerefe Bu bardak çınlayacak çocuk *** Gün ağarıyor bahçede Gün tertemiz oysa gün masum Kim bilir senin aklın yine nerede Bu kalp kırılacak çocuk *** Kırma kalbimi Bu dikenlerimi sevme gecesi O gülleri de boş ver güller sanki çürümeyecek mi

El Adamı Saçlarımın boynuna geçti ipek, sicim Gömleğinin bir kolunu dar ağacı, belledim Bir ucu sen paslı makasın bir ucu, bendim Sığ yüzüne kapattığın saçlarımı, kestim *** Aynada yüzüm hazırladı Tel tel ayrı ayrı topladı Yalnızlığın kadınıyım alma beni, el adamı *** Gönlüm isterse gelirim Bitmeyen aşkla sevişirim Seyret bak uçurum dağından Dümdüzdür kadim *** Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta *** Aynı değil, her baharın çiçeği, dalı Ellerini, hangi su yıkar ortalık, malı? Böldü sabır, çekti kopardı seni, bittin Sığ yüzüne, kapattığın saçlarımı, kestim *** Aynada yüzüm hazırladı Tel tel ayrı ayrı topladı Yalnızlığın kadınıyım alma beni, el adamı *** Gönlüm isterse gelirim Bitmeyen aşkla sevişirim Seyret bak uçurum dağından Dümdüzdür kadim *** Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta *** Gönlüm isterse gelirim Bitmeyen aşkla sevişirim Seyret bak uçurum dağından Dümdüzdür kadim *** Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta

Gideni Tutma Gideni tutma, yol kana girer dediler, ben gölgede kaldım Kadere küsme, yoksa seni kırar dediler, ben arafta kaldım Yok, yok zaman ağır bunun ilacı olmak için Yok, yok yok yok elde kalan çok acı, gideni hoş görmek için *** Yumru yürekte, büyür her nefeste Bu ne zulümdür, aheste aheste Alıyor gönlümde güzel ne varsa Bir hüznümü bırakıyor, yüzüme bakıyor Şaka yapar gibi "Az daha sabret" diyor Şaka yapmıyor *** Yumru yürekte, büyür her nefeste Bu ne zulümdür, aheste aheste Alıyor gönlümde güzel ne varsa Bir hüznümü bırakıyor, yüzüme bakıyor Şaka yapar gibi "Az daha sabret" diyor Şaka yapmıyor

Gidiyor Kaygılarımızla baş başayken biz burda O sağlamlıyor parmak nasırlarını o notada *** Hak edenler var onu duymayı Uyuyor uyanıyor, gitmesi gerekiyor Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor *** O ateşlerde yakıyor uzantılarını, kadınlarla Öpüyor, kokluyor, öpüyor, kokluyor Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor, seviyor *** Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor *** Hak edenler var onu duymayı Uyuyor uyanıyor, gitmesi gerekiyor Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor *** O ateşlerde yakıyor uzantılarını, kadınlarla Öpüyor, kokluyor, öpüyor, kokluyor Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor Seviyor, seviyor *** Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor *** Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor

Hırpalandı Mayıs Alaca akşam, Dur usulca seni avutucam Yok, yak dilindeki keşkeyi Al, sar bu korkusuz gövdeyi *** Zalimler pusu kurdu, Zalimler kardeşlerimizi Sokakta vurdu *** Zalimler pusu kurdu, Dün oldu bugün oldu, Onlar böyle hep puşttu *** Zalimler pusu kurdu, Zalimler kardeşlerimizi Sokakta vurdu *** Zalimler pusu kurdu, Dün oldu bugün oldu, Onlar böyle hep puşttu *** Alaca akşam, Dur usulca seni avutucam Yok, yak dilindeki keşkeyi Al, sar bu korkusuz gövdeyi *** Zalimler pusu kurdu, Zalimler kardeşlerimizi Sokakta vurdu *** Zalimler pusu kurdu, Dün oldu bugün oldu, Onlar böyle hep puşttu *** Zalimler pusu kurdu, Zalimler kardeşlerimizi Sokakta vurdu *** Zalimler pusu kurdu, Dün oldu bugün oldu, Onlar böyle hep puşttu gel *** Tutunamayız, hırpalandı mayıs Tutunamayız, kuşlar göç yolunda Çıkar yol kutsama bedenleri aşkla *** Tutunamayız, hırpalandı mayıs Tutunamayız, kuşlar göç yolunda Çıkar yol yükselmek bitmeyen tutkuyla *** Tutunamayız, hırpalandı mayıs Tutunamayız, kuşlar göç yolunda Çıkar yol kutsama bedenleri aşkla *** Tutunamayız, hırpalandı mayıs Tutunamayız, kuşlar göç yolunda Çıkar yol yükselmek bitmeyen tutkuyla

Kahroloji Ben bir silahmışım Kalbine doğrulmuşum Öyle diyorsun, ayıp ediyorsun *** Kendin beni reddettin Yarı yolda terk ettin Yine darılmadım, posta koymalıydım *** Öyle diyorsun, böyle diyorsun Hiç bilmiyorsun Anlamıyorsun *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu sosyolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Koynunda yatağımın Altında dudağımın Beni azımsaman, sürgün zamanlarım *** Önce bir çiçektin, sonra ateş oldun Kuş gibi hafifim, hey sen rahat mısın *** Öyle diyorsun, böyle diyorsun, Hiç bilmiyorsun Anlamıyorsun *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu sosyolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Kalbimin sinirleri bozuk Aklımın frenleri kaçık Hayatın kanatları kısa Değmiyor kafaya takmaya

Naif Bir tokat gibi yüzlere atılmadım Bakmadım yalanlarken gözlere Batmadım diken gibi ellere Sabrettim, sabrettim Acelesiz geçen günlere Şimdi basit bir oyuncağım ben ah *** Sanki yürüyorum Sanki görüyorum Şahitsin nefes aldığıma Derin kanıt mı yaşadığıma benim? *** Sanki duyuyorum Farz et biliyorum Şahitsin dik durduğuna bedenin Kanıt mı yıkılmadığına hayallerin? Emin olma, emin olma Emin olma, emin olma *** Bir tokat gibi yüzlere atılmadım Bakmadım yalanlarken gözlere Batmadım diken gibi ellere Sabrettim, sabrettim Acelesiz geçen günlere Şimdi basit bir oyuncağım ben ah *** Sanki yürüyorum Sanki görüyorum Şahitsin nefes aldığıma Derin kanıt mı yaşadığıma benim? *** Sanki duyuyorum Farz et biliyorum Şahitsin dik durduğuna bedenin Kanıt mı yıkılmadığına hayallerin? Emin olma, emin olma Emin olma, emin olma

Şarkıcınım Suçlu değilsin üzülme Oradayım ya ben suçluyum *** Derdimi döktüğümden Nefes beklediğimden Umut ettiğimden kabahatli ben *** Binlerceye böldüğün Parça parça ettiğin Sesini yitirmiş şarkıcınım ben *** Suçlu değilsin üzülme Burdayım ya ben suçluyum *** Sen yollara çıkarken Sırtına bakmaya alışık Saatler günler karmakarışık *** Sazının telleri kopmuş Bir dinleyeni yokmuş Türküsü yarım şarkıcınım ben *** Ne olur ne olur çalma Ne olur artık son notanı vur Suçlu değilsin üzülme Buradayım ya ben suçluyum *** İlhamlar, peri tozları Uzak dursun az biraz Başka şarkılar dinlersin ve geçer... kadans!

Umut Var Sormadan öğrenilmez bazen bazı çıkışlar Görmezsin, bir damla gözyaşıyla bin yol açılır Tam da şişelerin dibinde bekliyorken birbirini sorular, cevaplar Sevimsiz hesaplar, eşitsiz yasaklar İnanmadığın ne varsa gün gibi ordadır işte *** Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir Bir yaban diliyle *** Sormadan öğrenilmez bazen bazı çıkışlar Görmezsin, bir damla gözyaşıyla bin yol açılır Tam da şişelerin dibinde bekliyorken birbirini sorular, cevaplar Sevimsiz hesaplar, eşitsiz yasaklar İnanmadığın ne varsa gün gibi ordadır işte *** Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir Bir yaban diliyle *** Varmaz gönül erden Sürgün mü her yerden Mahvoldu güller sus Şair var umut serde *** Varmaz gönül erden Sürgün mü her yerden Mahvoldu güller sus Şair var umut serde