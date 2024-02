Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın