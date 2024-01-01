Alim Aşkı ağlatıp gidenler Kazançlı olur Sevgiyi tarumar edenler Şerefli olur Bilmeden konuşanların hepsi Alim olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur *** Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay *** Aşkı ağlatıp gidenler Kazançlı olur Sevgiyi tarumar edenler Şerefli olur Bilmeden konuşanların hepsi Alim olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur *** Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Hay hay hay hay hay

Çok Özlüyorum Seni Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Yanıyorum, kül de yok duman da Bir sızı var ta şuramda İnan çok özlüyorum seni

Hasretim Ah hayat çabuk geçiyor Çaresiz her şey değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Bu yüzden ah dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Ah zaman çabuk geçiyor Çaresiz insan değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Olmuyor sensiz dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz yüreğim, dön geri