Sevmeye çalışsan Aşık olmaya alışsan Terk edip gidecek Korkusuyla yaşarsın *** Olmaz böyle bir şey Bu düzen kötü her şey Sevmeyi unut gitsin Değer denen bir şey var Olmaz böyle bir şey Bu düzen kötü her şey Sevmeyi unut gitsin Değer denen bir şey var *** Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra *** Sevmeye çalışsan Aşık olmaya alışsan Terk edip gidecek Korkusuyla yaşarsın *** Olmaz böyle bir şey Bu düzen kötü her şey Sevmeyi unut gitsin Değer denen bir şey var Olmaz böyle bir şey Bu düzen kötü her şey Sevmeyi unut gitsin Değer denen bir şey var *** Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra Aşık olma aşk vurur sana Anlayamazsın nereden geldiğini sonra

Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi *** Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi