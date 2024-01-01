Aşk Derler Duvar olursun taş olursun Uzayıp giden yol olursun Gözün görmez engel bilmez Kaç gece sabahladığını görmezsen Birde üstüne titrersen Miden ağrır başın döner Gözün görmez engel bilmez Kaç gece sabahladığını görmezsen Birde üstüne titrersen eyvah eyvah İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler *** Duvar olursun taş olursun Uzayıp giden yol olursun Gözün görmez engel bilmez Kaç gece sabahladığını görmezsen Birde üstüne titrersen Miden ağrır başın döner Gözün görmez engel bilmez Kaç gece sabahladığını görmezsen Birde üstüne titrersen eyvah eyvah İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna *** İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler Kıymetini bilemeyenler Dert derler acı derler İşte buna aşk derler Aşk derler aşk derler

40 Yılda Bir Yaşarım seninle Ömrümün sonuna kadar paylaşırım Yaşlanırım seninle mezara kadar Umut içerir sevgi açar Gülüşünde ışık verir verir verir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kaybetmem canımsın En güzel yanımsın Kaybetmem canımsın En güzel yanım yanım yanım yanım *** Yaşarım seninle Ömrümün sonuna kadar Umut içerir sevgi açar Gülüşünde ışık verir verir verir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kaybetmem canımsın En güzel yanımsın Kaybetmem canımsın En güzel yanım yanım yanım yanım *** Ateşten bir gömlek değil bu Yalnızca bir aşk Kalpten gelen sahte değil Kırk yılda bir *** Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni Kırk yılda bir Kırk yılda bir Kırk yılda bir Buldum seni

Yemin Ettim Sana Beni bana ver Beni bende anla Beni bana ver Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Bedenimi *** Beni bana ver Beni bende anla Beni bana ver Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi oof *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Bedenimi

Affetmez Yıllardır sürgünüm kader Hasret denizinde bir fener Sensiz çökmüş yine hüzün Affetmez yol bitmez Yıllardır vurgunum sana Kasvet denizinde bir ada Sessiz yorgun rüyalarda Yol bitmez affetmez Yıkılmadan Dön yine al beni Uçur uzaklara Affet affet Sensiz aşksız Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet Affet affet *** Yıllardır sürgünüm kader Hasret denizinde bir fener Sensiz çökmüş yine hüzün Affetmez yol bitmez Yıkılmadan Dön yine al beni Uçur uzaklara Affet affet Sensiz aşksız Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet Affet Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet Dönüyor dönüyor dünya Yine başım mı dönüyor hala Orman yakar hain aşkın Beni affet

Virane Beraberken mutluyduk Bir sabah uyandığımda yoktun yanımda Söz vermiştin yemin etmiştin Ölene kadar yanındayım demiştin Hasretin zindan Şehirleri dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım Şehirleri dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım Derdimden sallanırım Eller beni sarhoş zanneder Derdimden sallanırım Eller beni sarhoş zanneder Nerdesin nerdesin Benliğimi terkettim nerdesin Nerdesin nerdesin Kendimden vazgeçtim nerdesin *** Beraberken mutluyduk Bir sabah uyandığımda yoktun yanımda Söz vermiştin yemin etmiştin Ölene kadar yanındayım demiştin Hasretin zindan Şehirleri dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım Şehirleri dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım Derdimden sallanırım Eller beni sarhoş zanneder Derdimden sallanırım Eller beni sarhoş zanneder Nerdesin nerdesin Benliğimi terkettim nerdesin Nerdesin ahh nerdesin Kendimden vazgeçtim nerdesin Şehirleri dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım Şehir şehir dolaştım bulamadım Aşkım nerdesin Virane oldum divane oldum Seni bulamadım

Pencere Güneşten vazgeçerim Yıldızlardan vazgeçerim Ama senden asla vazgeçemem Vazgeçemem vazgeçemem El emeği göz nuru aşkımız Nerede bak şimdi şaşkınız Sorarım sana ben hani beni Çok seviyordun çok seviyordun Penceremi aralayıp ellerimi açtım Senin için her gece tanrıya yalvardım Sana bir şey olmasın diye ağladım Tek umudumu yıktın da gittin *** Güneşten vazgeçerim Yıldızlardan vazgeçerim Ama senden asla vazgeçemem Vazgeçemem vazgeçemem El emeği göz nuru aşkımız Nerede bak şimdi şaşkınız Sorarım sana ben hani beni Çok seviyordun çok seviyordun Penceremi aralayıp ellerimi açtım Senin için her gece Tanrı'ya yalvardım Sana bir şey olmasın diye ağladım Tek umudumu yıktın da gittin *** Penceremi aralayıp ellerimi açtım Senin için her gece Tanrı'ya yalvardım Sana bir şey olmasın diye ağladım Tek umudumu yıktın da gittin

Uh-Uh Şimdi sana söylüyorum İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu Çıkar onu bebeğim Vazgeçilmez terk edilmez İçimdeki tutku al al al Al al al Şimdi sana söylüyorum İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu Çıkar onu bebeğim Vazgeçilmez terk edilmez İçimdeki tutku al al al Al al al Kaldır üstündeki kara bulutları Serbest bırak alev alsın Kaldır üstündeki kara bulutları Serbest bırak alev alsın Vereceksen ver artık Vereceksen ver artık Vereceksen ver artık Aşkını sevgini Sevgilim hadi öp beni Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh *** Şimdi sana söylüyorum İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu Çıkar onu bebeğim Vazgeçilmez terk edilmez İçimdeki tutku al al al Al al al Şimdi sana söylüyorum İçimdeki aşkı çıkar onu çıkar onu Çıkar onu bebeğim Vazgeçilmez terk edilmez İçimdeki tutku al al al Al al al Kaldır üstündeki kara bulutları Serbest bırak alev alsın Kaldır üstündeki kara bulutları Serbest bırak alev alsın Vereceksen ver artık Vereceksen ver artık Vereceksen ver artık Aşkını sevgini Sevgilim hadi öp beni Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh Uva uva oh oh

Mahşerde Bu dünyadan göçtüm ise Kalbimi sana bıraktım Bilinmeyen yerdeyim Senin hayalindeyim Kıymetini bilemedim Sana bir defa dokunmak için Ömrümü veririm Bin defa yıkılmadan mahşerde Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum *** Bu dünyadan göçtüm ise Kalbimi sana bıraktım Bilinmeyen yerdeyim Senin hayalindeyim Kıymetini bilemedim Sana bir defa dokunmak için Ömrümü veririm Bin defa yıkılmadan mahşerde Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre yağıyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum *** Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum Bazen bir cama bazen bir yaprağa Bazen göz yaşın oluyorum Bu sensiz kaçıncı sabah bilmiyorum Yağmur olup şehre düşüyorum

Diri Diri Yok dedim olmaz dedim Çok unutmak istedim Dur dedim gönlüme Dur dedim Hızlı hızlı haykırıyor Yok dedim olmaz dedim Çok unutmak istedim Dur dedim gönlüme Dur dedim Hızlı hızlı haykırıyor Ne sevmek biliyor Gönül elden gitti gidiyor Ne sevmek biliyor Kalbi bende oda biliyor Ne sevmek biliyor Gönül elden gitti gidiyor Ne sevmek biliyor İstese de unutamıyor Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan *** Yok dedim olmaz dedim Çok unutmak istedim Dur dedim gönlüme Dur dedim Hızlı hızlı haykırıyor Yok dedim olmaz dedim Çok unutmak istedim Dur dedim gönlüme Dur dedim Hızlı hızlı haykırıyor Ne sevmek biliyor Gönül elden gitti gidiyor Ne sevmek biliyor Kalbi bende oda biliyor Ne sevmek biliyor Gönül elden gitti gidiyor Ne sevmek biliyor İstese de unutamıyor Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var kalbimde kalan *** Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar Biri var biri var Bir var gönlümde kalan Biri var biri var Diri diri kalbimi yakar

Sır Oldum Cam evin içine hapsettin beni Sır oldum kum oldum Anımsamakta zorluk çekiyorsan Bak yıktıklarına bak çaldıklarına Tövbe etsen de dönüşün yok Sitem etsen de ben yokum artık Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık *** Cam evin içine hapsettin beni Sır oldum kum oldum Anımsamakta zorluk çekiyorsan Bak yıktıklarına bak çaldıklarına Tövbe etsen de dönüşün yok Sitem etsen de ben yokum artık Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Tövbe etsen de dönüşün yok Sitem etsen de ben yokum artık *** Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Beni dağlara soranlara Yok olmuş diyorlar Haber salın sevdiğime Hasretim sevgisine Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık Gözü aydın bahtı açık Ben yokum artık