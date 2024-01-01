-
Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu ba-bu-ba
Kara tren aramıza kara duman ekti de, göz göre göre yazık Eyyuba
Kara tren aramıza kara duman ekti de, göz göre göre yazık Eyyuba
***
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
***
Gözlerimin karesi kırmızı nar oldu ba-bu-ba
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de, göz göre göre yazık Eyyuba
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de, göz göre göre yazık Eyyuba
***
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
***
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
***
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
-
Aman deyip oyaladın beni
Zaman deyip kandırdın beni
Aman deyip oyaladın beni
Zaman deyip kandırdın beni
Geç sen bu işleri dinlemedin beni
Kaç gece yalvardım anlamadın beni
Geç sen bu işleri dinlemedin beni
Kaç kere söyledim anlamadın beni
Bu yaz bu yaz
Her şey çok güzel olacak
Bu yaz bu yaz
Yeniden aşık olacağım
Bu yaz bu yaz
Her şey çok güzel olacak
Bu yaz bu yaz
Yeniden aşık olacağım
***
Aman deyip oyaladın beni
Zaman deyip kandırdın beni
Aman deyip oyaladın beni
Zaman deyip kandırdın beni
Geç sen bu işleri dinlemedin beni
Kaç gece yalvardım anlamadın beni
Geç sen bu işleri dinlemedin beni
Kaç kere söyledim anlamadın beni
Bu yaz bu yaz
Her şey çok güzel olacak
Bu yaz bu yaz
Yeniden aşık olacağım
Bu yaz bu yaz
Her şey çok güzel olacak
Bu yaz bu yaz
Yeniden aşık olacağım
***
Bu yaz bu yaz
Her şey çok güzel olacak
Bu yaz bu yaz
Yeniden aşık olacağım
-
Yakmadı mı seni benim ayrılığım
Yıkmadı mı beni senin ayrılığın
Ne istiyorsun benden hala
Alacakların bitmedi mi
Gönül sayfamdaki yerini
Sen istedin de ben silmedim mi
Yakmadı mı seni benim ayrılığım
Yıkmadı mı beni senin ayrılığın
Ne istiyorsun benden hala
Alacakların bitmedi mi
Gönül sayfamdaki yerini
Sen istedin de ben silmedim mi
Hi ha hakikat hi ha hakikat
Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız
Sınır ötesinde yer bulamayız mı
Darbe yemiş aşkların arasında
Tekrar birbirimizi bulamayız mı
Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız
Sınır ötesinde yer bulamayız mı
Darbe yemiş aşkların arasında
Tekrar birbirimizi bulamayız mı
***
Yakmadı mı seni benim ayrılığım
Yıkmadı mı beni senin ayrılığın
Ne istiyorsun benden hala
Alacakların bitmedi mi
Gönül sayfamdaki yerini
Sen istedin de ben silmedim mi
Yakmadı mı seni benim ayrılığım
Yıkmadı mı beni senin ayrılığın
Ne istiyorsun benden hala
Alacakların bitmedi mi
Gönül sayfamdaki yerini
Sen istedin de ben silmedim mi
Hi ha hakikat hi ha hakikat
Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız
Sınır ötesinde yer bulamayız mı
Darbe yemiş aşkların arasında
Tekrar birbirimizi bulamayız mı
Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız
Sınır ötesinde yer bulamayız mı
Darbe yemiş aşkların arasında
Tekrar birbirimizi bulamayız mı
***
Aşkı istiyorsan eğer yüreğinde ara
Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız
Sınır ötesinde yer bulamayız mı
Darbe yemiş aşkların arasında
Tekrar birbirimizi bulamayız mı
-
Yaşamak, sensiz yaşamak
Ha ölüm, ha yaşamak
Uzansa sana ellerim
Gitmez geriye dizlerim
***
Yaşamak, sensiz yaşamak
Ha ölüm, ha yaşamak
Uzansa sana ellerim
Gitmez geriye dizlerim
***
Parçalanırım yüreğimde, bak
Her zerrem ayrı yerlerde
Seni duydum başka ellerle
Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım
***
Parçalanırım yüreğimde, bak
Her zerrem ayrı yerlerde
Seni duydum başka ellerle
Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım
***
Yaşamak, sensiz yaşamak
Ha ölüm, ha yaşamak
Uzansa sana ellerim
Gitmez geriye dizlerim
***
Yaşamak, sensiz yaşamak
Ha ölüm, ha yaşamak
Uzansa sana ellerim
Gitmez geriye dizlerim
***
Parçalanırım yüreğimde, bak
Her zerrem ayrı yerlerde
Seni duydum başka ellerle
Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım
***
Parçalanırım yüreğimde, bak
Her zerrem ayrı yerlerde
Seni duydum başka ellerle
Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım
***
Parçalanırım yüreğimde, bak
Her zerrem ayrı yerlerde
Seni duydum başka ellerle
Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım
-
Yürüdüğün yolları öpüyorum
Gül değil kalbimi döküyorum
Artık anladım ben sensiz yapamıyorum
Aşkın ebediyeti var mı
Varsa sevende son bulsun
Biliyorsun ki bende sana tapmıyor fıttırıyorum
Senin için bağırıyor yüreğim
Vazgeçmem vazgeçemem
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
***
Yürüdüğün yolları öpüyorum
Gül değil kalbimi döküyorum
Artık anladım ben sensiz yapamıyorum
Aşkın ebediyeti var mı
Varsa sevende son bulsun
Biliyorsun ki bende sana tapmıyor fıttırıyorum
Senin için bağırıyor yüreğim
Vazgeçmem vazgeçemem
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
Altıncı his olmazsa olmaz
Aşkta gurur olmaz
-
Bu gece yağmur yağıyor
Islak sokaklar yine düştün aklıma
Ağlıyorum yana yana
Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum
Saçıma dokunmanı bekliyorum
Günden güne bedenim eriyor
Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum
Saçıma dokunmanı bekliyorum
Günden güne bedenim eriyor
Bazılarının gözyaşları
Bazılarının ağıtları
Bazılarının ölümüyüm
Bazılarının gözyaşları
Bazılarının ağıtları
Bazılarının ölümüyüm
***
Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum
Saçıma dokunmanı bekliyorum
Günden güne bedenim eriyor
Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum
Saçıma dokunmanı bekliyorum
Günden güne bedenim eriyor
Bazılarının gözyaşları
Bazılarının ağıtları
Bazılarının ölümüyüm
Bazılarının gözyaşları
Bazılarının ağıtları
Bazılarının ölümüyüm
Zor mu bu kadar gönülden bağlanmak
Kalbe seslenmek yüreğimle bütünleşmek zor mu
Allah'ın bana verdiğini sen vermiyorsun
İnsanlığınla gurur duy mutlu ol
Bazılarının gözyaşları
Bazılarının ağıtları
Bazılarının ölümüyüm
-
Can
Gönül gözünü aç ve dinle
Her nerede olursan ol
Her nasıl olursan ol
Beni kendinden ayrı görme
Acılar geçer
Zaman en iyi ilaç
Acıdaki tatlıyı keşfettiğin an
Sendeki beni göreceksin
Yüreğindeyim
Sesindeyim
Ben artık senim
Ben artık senim, can
***
Bu can bedenden çıkmayınca
Beden candan çıkmayınca
Senin olmaya kararlıyım
Senin olmaya kararlıyım
***
Bu can bedenden çıkmayınca
Beden candan çıkmayınca
Senin olmaya kararlıyım
Senin olmaya kararlıyım
***
Anam da ol babam da olsan
Canım da ol cananım olsan
Anam da ol babam da olsan
Canım da ol cananım olsan
***
İste, bu beden sende kalsın
İste, bu beden sende kalsın
Döner arkamı da giderim
Döner arkamı da giderim
***
Bu can bedenden çıkmayınca
Beden candan çıkmayınca
Senin olmaya kararlıyım
Senin olmaya kararlıyım
***
Bu can bedenden çıkmayınca
Beden candan çıkmayınca
Senin olmaya kararlıyım
Senin olmaya kararlıyım
***
Anam da ol babam da olsan
Canım da ol cananım olsan
Anam da ol babam da olsan
Canım da ol cananım olsan
***
İste, bu beden sende kalsın
İste, bu beden sende kalsın
Döner arkamı da giderim
Döner arkamı da giderim
***
İste, bu beden sende kalsın
İste, bu beden sende kalsın
Döner arkamı da giderim
Can
-
Bıktırdın, usandırdın
Yıllar yılı çok çektirdin
Yeter artık tükenmekteyim
Bende insanım sonum geldi
***
Sana dayanamıyorum
Barışıp, ayrılıp soğutuyorsun
Bende insanım anlamıyorsun
Sıyırmak üzereyim çıldırtıyorsun
***
Ya deli yah deli deli deli deli
Deli deli deli deli deli deli Yah
-
Suçluyum kabülümdür
Ben suçluyum
Hatalarım dizboyu
Yaşantım acılarla dolu
***
Ya kalbi sabıkalı olanları
Ne yapmalı Yakmalı mı, atmalı mı
Ateşe bırakmalı mı
***
Kıymayın bana kıymayın
Geçmişimi yüzüme vurmayın
Yapmayın soru sormayın
Geçmişimden hesap sormayın
-
Ömür dediğimiz bu yolda
Tek başıma yürümekten yoruldum
Gözlerindeki haneleri tek tek sayarım unutmadım
***
Hayat bu ya sonunda
Sen de farkına varacaksın
Israrla benimle olacaksın
***
Hayat bu ya en sonunda
Sen de farkına varacaksın
Israrla benimle olacaksın
***
Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim
Seni inan her zaman seveceğim
Sana neler verdim, vereceğim
Uğruna dağları deleceğim
***
Demedi deme çiçeğim, çiçegim
Seni inan her zaman seveceğim
Sana neler verdim, vereceğim
Uğruna dağları deleceğim
***
Ömür dediğimiz bu yolda
Tek başıma yürümekten yoruldum
Gözlerindeki haneleri tek tek sayarım unutmadım
***
Hayat bu ya sonunda
Sen de farkına varacaksın
Israrla benimle olacaksın
***
Hayat bu ya en sonunda
Sen de farkına varacaksın
Israrla benimle olacaksın
***
Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim
Seni inan her zaman seveceğim
Sana neler verdim, vereceğim
Uğruna dağları deleceğim
***
Demedi deme çiçeğim, çiçegim
Seni inan her zaman seveceğim
Sana neler verdim, vereceğim
Uğruna dağları deleceğim
***
Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim
Seni inan her zaman seveceğim
Sana neler verdim, verecegim
Uğruna dağları delecegim
Demedi deme çiçeğim
-
Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler
En inandığın anlarda geri dönüp gidenler
Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler
En inandığın anlarda geri dönüp gidenler
Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun
Sana tek bedduam Allah'ından bul
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
***
Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler
En inandığın anlarda geri dönüp gidenler
Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler
En inandığın anlarda geri dönüp gidenler
Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun
Sana tek bedduam Allah'ından bul
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
Hay bu başıma gelenler
Canım deyip geri dönenler
Seviyorum seni diyenler
Nerdeler
Nerdeler
-
Nereden başlasam bilmiyorum
Hüzünlerle ağlıyorum
Deliriyorum çıldırıyorum
Geceyle gündüzüm karıştı bak
Nereden başlasam bilmiyorum
Hüzünlerle ağlıyorum
Deliriyorum çıldırıyorum
Geceyle gündüzüm karıştı bak
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
***
Nereden başlasam bilmiyorum
Hüzünlerle ağlıyorum
Deliriyorum çıldırıyorum
Geceyle gündüzüm karıştı bak
Nereden başlasam bilmiyorum
Hüzünlerle ağlıyorum
Deliriyorum çıldırıyorum
Geceyle gündüzüm karıştı bak
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
***
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan
Verdiğin sözler yalan yalan yalan
Ettiğin yeminler yalan yalan yalan
Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan
Sen yılan sözlerin yalan