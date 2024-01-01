-
Bana kendini kandırdın
Farklı gözüküp inandırdın
Kim bilir kaç can yaktın
Sorumsuzluğun üze dursun
Bana kendini kandırdın
Farklı gözüküp inandırdın
Kim bilir kaç can yaktın
Sorumsuzluğun üze dursun
Oyununu iyi oyna
Oyuncaksız kalma sonra
Her gördüğüne asılma
Arsızlaşırsın sonra
Başka kapıya canım
Başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
Başka kapıya canım
Başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
***
Bana kendini kandırdın
Farklı gözüküp inandırdın
Kim bilir kaç can yaktın
Sorumsuzluğun üze dursun
Bana kendini kandırdın
Farklı gözüküp inandırdın
Kim bilir kaç can yaktın
Sorumsuzluğun üze dursun
Oyununu iyi oyna
Oyuncaksız kalma sonra
Her gördüğüne asılma
Arsızlaşırsın sonra
Başka kapıya başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
Başka kapıya başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
***
Başka kapıya başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
Başka kapıya başka kapıya
Senden bana fayda yok
Ardına bakma
Başka kapıya
-
Avucundan aldım
Kış günü, yaz ateşini
Yüreğini aldım
Sevgine daldım
Herkes bilsin
Ben sana kaldım
***
Sevgi bu olsa gerek
Sıcaklığını hissetmek
Titremek, inan ki üşümek
Titremek sevgi demek
***
Dalgalar bir adam boyu
Su misali kırılır mı?
Aşk bu aşk bu aşk
Anlayan anlar
Fazla derinlere dalma
Boğulursun yâr (yek, du, sê)
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Avucundan aldım
Kış günü, yaz ateşini
Yüreğini aldım
Sevgine daldım
Herkes bilsin
Ben sana kaldım
***
Sevgi bu olsa gerek
Sıcaklığını hissetmek
Titremek, inan ki üşümek
Titremek, sevgi demek
***
Dalgalar bir adam boyu
Su misali kırılır mı?
Aşk bu aşk bu aşk
Anlayan anlar
Fazla derinlere dalma
Boğulursun yâr (yek, du, sê)
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
-
Uyu yarim uyu
Göğsümde uyu
Nefes bile almam
Göğsümde uyu
Sen benim için
Ben senin için
Yaratılmışız
Seni kocaman
Seni kocaman öpüyorum
Sen benim için
Ben senin için
Yaratılmışız
Seni kocaman
Seni kocaman öpüyorum
Yar dur beni dinle ne olur gitme
Sana ben aşkımı kalbimi verdim
Yar dur beni dinle ne olur gitme
Sana ben aşkımı kalbimi verdim
Aşkım aşkım ölüme kadar yanındayım
Aşkım aşkım ölümden sonra yanındayım
***
Uyu yarim uyu
Göğsümde uyu
Nefes bile almam
Göğsümde uyu
Sen benim için
Ben senin için
Yaratılmışız
Seni kocaman
Seni kocaman öpüyorum
Sen benim için
Ben senin için
Yaratılmışız
Seni kocaman
Seni kocaman öpüyorum
Yar dur beni dinle ne olur gitme
Sana ben aşkımı kalbimi verdim
Yar dur beni dinle ne olur gitme
Sana ben aşkımı kalbimi verdim
Aşkım aşkım ölüme kadar yanındayım
Aşkım aşkım ölümden sonra yanındayım
Biliyor musun seni her an içimde hissediyorum
Aşkım
-
Gün gelir günler yetmez
Son bulur aşkın bitmez
Dar gelir etraf bana
Sen biter ben biter
Gün gelir günler yetmez
Son bulur aşkın bitmez
Dar gelir etraf bana
Sen biter ben biter
Zararı hem sana
Zararı hem bana
Yeter artık yeter
Ayrılık seni de yer beni de
Zararı hem sana
Zararı hem bana
Yeter artık yeter
Ayrılık seni de yer beni de
Bilme yanıp yanmadığımı
Sorma sakın ağladığımı
Kanma her duyduğuna
Unutma unutulmadığını
Bilme yanıp yanmadığımı
Sorma sakın ağladığımı
Kanma her duyduğuna
Unutma unutulmadığını
***
Gün gelir günler yetmez
Son bulur aşkın bitmez
Dar gelir etraf bana
Sen biter ben biter
Gün gelir günler yetmez
Son bulur aşkın bitmez
Dar gelir etraf bana
Sen biter ben biter
Zararı hem sana
Zararı hem bana
Yeter artık yeter
Ayrılık seni de yer beni de
Zararı hem sana
Zararı hem bana
Yeter artık yeter
Ayrılık seni de yer beni de
Bilme yanıp yanmadığımı
Sorma sakın ağladığımı
Kanma her duyduğuna
Unutma unutulmadığını
Bilme yanıp yanmadığımı
Sorma sakın ağladığımı
Kanma her duyduğuna
Unutma unutulmadığını
Bilme yanıp yanmadığımı
Sorma sakın ağladığımı
Kanma her duyduğuna
Unutma unutulmadığını
Bilme
-
Bir gün öncesi, bir gün sonrası
Yanlızlığın tam ortası
Yar gitti elden, ellerin oldu
Yollar aşk doldu, hüzünle doldu
Yar gitti elden, ellerin oldu
Yollar aşk doldu, hüzünle doldu
***
Can dayanmaz, can dayanmaz
Buna ne aşk, yar dayanmaz
Can dayanmaz, can dayanmaz
Buna ne aşk, yar dayanmaz
***
Kaderime vur, o sana vurmasın
Son umudum ol, düşman duymasın
Haberimi sal bütün aşklara
Uzak olsun ikimizden de
***
Kaderime vur, o sana vurmasın
Son umudum ol, düşman duymasın
Haberimi sal bütün aşklara
Uzak olsun ikimizden de
***
Bir gün öncesi, bir gün sonrası
Yanlızlığın tam ortası
Yar gitti elden, ellerin oldu
Yollar aşk doldu, hüzünle doldu
Yar gitti elden, ellerin oldu
Yollar aşk doldu, hüzünle doldu
***
Can dayanmaz, can dayanmaz
Buna ne aşk, yar dayanmaz
Can dayanmaz, can dayanmaz
Buna ne aşk, yar dayanmaz
***
Kaderime vur, o sana vurmasın
Son umudum ol, düşman duymasın
Haberimi sal bütün aşklara
Uzak olsun ikimizden de
***
Kaderime vur, o sana vurmasın
Son umudum ol, düşman duymasın
Haberimi ver bütün aşklara
Uzak olsun ikimizden de
***
Can dayanmaz
Buna ne aşk, ne de yar dayanmaz
Dayanmaz
-
Akşam olur penceremde
Güneş doğmaz odama yine
Karanlığa hapsolmuşum
Ağıt yakar yalnızlık yine
***
Mutsuzluk sardı beni
Umutsuzluk hep peşimde
Aylar yıllara vuruyor
Sebebini çözmüş değilim
Aylar yıllara vuruyor
Sebebini çözmüş değilim
***
İstesen de, gelemezsin
Sevsen de, sevmezsin
Yanlışı affetmezsin
Sevdiğimi görmezsin
***
İstesen de, gelemezsin
Sevsen de, sevmezsin
Yanlışı affetmezsin
Sevdiğimi görmezsin
***
Parçalanırım, dağlanırım
Pişmanlığıma ağlanırım
Son bir defa, son bir defa
Yüreğinin en kuytu köşesinde
Unutma, ben varım
***
Mutsuzluk sardı beni
Umutsuzluk hep peşimde
Aylar yıllara vuruyor
Sebebini çözmüş değilim
Aylar yıllara vuruyor
Sebebini çözmüş değilim
***
İstesen de, gelemezsin
Sevsen de, sevmezsin
Yanlışı affetmezsin
Sevdiğimi görmezsin
***
İstesen de, gelemezsin
Sevsen de, sevmezsin
Yanlışı affetmezsin
Sevdiğimi görmezsin
***
Parçalanırım, dağlanırım
Pişmanlığıma ağlanırım
Son bir defa, son bir defa
Yüreğinin en kuytu köşesinde
Unutma, ben varım
***
Bir günün bedeli 1000 yıla bedel
Sevginin değeri bir ömre bedel
Ömrümün değeri sana bedel
***
İstesen de, gelemezsin
Sevsen de, sevmezsin
Yanlışı affetmezsin
Sevdiğimi görmezsin
-
Zalim kızı sen
Terk etme beni
Boşa bırakıpta
Ayar etme beni
Zalim kızı sen
Terk etme beni
Boşa bırakıpta
Ayar etme beni
Çıldırmamak elde değil
İsyan bu haykırış değil
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni ay ay ay
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
***
Zalim kızı sen
Terk etme beni
Boşa bırakıpta
Ayar etme beni
Zalim kızı sen
Terk etme beni
Boşa bırakıpta
Ayar etme beni
Zalim kız sen
Terk etme beni
Boşa bırakıpta
Ayar etme beni
Çıldırmamak elde değil
İsyan bu haykırış değil
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni ay ay ay
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni
Seni gidi zalim kızı
Boşa terk etme beni ay ay ay
Seni gidi hain kızı
Ayar etme beni hoba
-
Aşk bazen neler kaybeder
Neler kaybeder
Aşk bazen neler kazandırır
Neler kazandırır
Ben hala başka birinde
Başka birinde
Suçlusu sensin ben değilim
Ben değilim
Eğme boynunu bükme
Görsünler işte o üzen desinler
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ben sana
Gel inandır beni
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ben sana
Gel inandır beni
***
Aşk bazen neler kaybeder
Neler kaybeder
Aşk bazen neler kazandırır
Neler kazandırır
Ben hala başka birinde
Başka birinde
Suçlusu sensin ben değilim
Ben değilim
Eğme boynunu bükme haha
Görsünler işte o üzen desinler
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ben sana
Gel inandır beni
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ki ben sana
Gel inandır beni
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ben sana
Gel inandır beni
Ağlıyormuşsun ardımdan
Seviyormuşsun öyle duydum
Hala inanmadım ben sana
-
Ben burada sürgün
Sen orda ne haldesin
Başka birini sevebilir misin?
Merak ediyorum
Yaralama yol ver bana
Dayanamam sensizliğe inan
Katlanamam
Yaralama yol ver bana
Dayanamam sensizliğe inan
Katlanamam yaşayamam
Sürgün yüreğim sürgün
Hapsolmaz bedenim sürgün
Yüreğim neler yaşadın
Bunu da aşarsın koca bir çınarsın
Sürgün yüreğim sürgün
Hapsolmaz bedenim sürgün
Yüreğim neler yaşadın
Bunu da aşarsın koca bir çınarsın
***
Ben burada sürgün
Sen orda ne haldesin
Başka birini sevebilir misin?
Merak ediyorum
Yaralama yol ver bana
Dayanamam sensizliğe inan
Katlanamam
Yaralama yol ver bana
Dayanamam sensizliğe inan
Katlanamam yaşayamam
Sürgün yüreğim sürgün
Hapsolmaz bedenim sürgün
Yüreğim neler yaşadın
Bunu da aşarsın koca bir çınarsın
Sürgün yüreğim sürgün
Hapsolmaz bedenim sürgün
Yüreğim neler yaşadın
Bunu da aşarsın koca bir çınarsın
Sürgün yüreğim sürgün
Hapsolmaz bedenim sürgün
Yüreğim neler yaşadın
Bunu da aşarsın koca bir çınarsın
Sensiz yüreğim sürgün
-
Ben baharda çiçek açarım
Gece olunca ışık saçarım
Seni düşünüp seni ararım
Söz verip te dönenden kaçarım
***
Yar yar bir dinle
Gel beraber olalım
Aşk dorukta tam muhabbet
Bu işin sonunda var selamet
***
Hayırlısı ne diyelim
Sözden öte söz verelim
Kandıranın sonunu
Yol verelim bulsun yolunu