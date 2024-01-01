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7/24 Dinle Sevdim

Sevdim Şarkı Sözleri

Doğuş Sevdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğuş Sevdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Doğuş

Doğuş

Sevdim

  • Bilme

  • Sevdim

  • Göğsümde Uyu

  • Can Dayanmaz

  • Başka Kapıya

  • Gelmezsin

  • Zalim Kızı

  • Ağlıyormuşsun

  • Sürgün

  • Kaçarım

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