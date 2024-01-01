Biriciğim Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem Sen hisset hissetmediysen değerleri Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem Sen hisset hissetmediysen değerleri Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim *** Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem Sen hisset hissetmediysen değerleri Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim Of of bir of çekerim karşı ki dağ ağlar Anam ağlar Yüreğim ağlar Sen ağlar mısın ağlar mısın be biriciğim Biriciğim benim aşk gerçeğim benim Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin

Yaz Dostum Döndün yine son sözünden Kullandın beni eskisi gibi Yalvarmanın çaresi yok Dönüşü olmayan yola girdin *** Döndün yine son sözünden Kullandın beni eskisi gibi Yalvarmanın çaresi yok *** Kimleymiş onu kim sevmiş? Kimleymiş onu kim sevmiş? O benimdir yar edemem O benimdir yar etmem onu ellere *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kaderimi yaz *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kalbime yaz Yaz dostum yaz, yaz dostum yaz! *** Döndün yine son sözünden Kullandın beni eskisi gibi Yalvarmanın çaresi yok Dönüşü olmayan yola girdin *** Döndün yine son sözünden Kullandın beni eskisi gibi Yalvarmanın çaresi yok! *** Kimleymiş onu kim sevmiş? Kimleymiş onu kim sevmiş? O benimdir yar edemem O benimdir yar etmem onu ellere *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kaderimi yaz *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kalbime yaz *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kaderimi yaz Yaz dostum yaz, yaz dostum yaz! *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kaderimi yaz *** Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Sonu olmayan yola girdin Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun Hadi kaderimi yaz Hadi kalbime yaz

Günah Pazarı Hür yaşarım alır kaçarım Çılgın aşığım diye şaşarım Tek sebebi sensin bunların *** İnanmamak sevmek işte bu benim Tam tarzım Sakın girme günah pazarına Orada aşklar satılığa çıkıyor *** Benim aşkım satılık değil Yoldan çıkıp kötü yola girmez Benim aşkım kötü değil Sağa sola vurup da dönmez

Bebişim Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Kalbim kalbini görmediği zaman Atar mi sence bir daha Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin *** Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Kalbim kalbini görmediği zaman Atar mi sence bir daha Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bende bi yürek var Ele avuca sığmayan O yüreği sana emanet ettim Senden ayrılabilirim Ama yüreğim senin yanında huzur buluyor Kalbim kalbim Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim

Dalga Aşık olursun sevdiğini sanırsın Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın Aşık olursun sevdiğini sanırsın Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın *** Hüzün öyle bi' dalga alıp götürür uzaklara sus Hüzün öylesi dalga alır götürür uzaklara sus *** Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler *** Aşık olursun sevdiğini sanırsın Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın Aşık olursun sevdiğini sanırsın Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın *** Hüzün öyle bi' dalga alıp götürür uzaklara sus Hüzün öylesi dalga alır götürür uzaklara sus *** Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler *** Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler *** Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler *** Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar Sahte yüzler meleğe bürünmüşler

Gülüm Bu da benim sana son sözüm olsun Bir daha üzmem seni, biliyorsun Bu da benim sana son sözüm olsun Bir daha üzmem seni, biliyorsun *** Karamsar olma biliyorsun Ben sana aitim, sen bana ait Karamsar olma biliyorsun Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Bu da benim sana son sözüm olsun Bir daha üzmem seni, biliyorsun Bu da benim sana son sözüm olsun Bir daha üzmem seni, biliyorsun *** Karamsar olma biliyorsun Ben sana aitim, sen bana ait Karamsar olma biliyorsun Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülümü soldurma Canım, saçımı yoldurma Ömrüm, rüzgara vurdurma Ben sana aitim, sen bana ait *** Gülüm, gülüm

Kalbime Gömdüm Yetmedi mi yetmedi mi Aldıkların bitmedi mi Zamansız gidişin Ciğerimi sökmedi mi Yetmedi mi yetmedi mi Aldıkların bitmedi mi Zamansız gidişin Ciğerimi sökmedi mi Elimde büyüttüğüm sevgiyi Kalbime gömdüm Kalbime gömdüm Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar beni yıpratacak Mutluluk hep senin olacak Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar beni yıpratacak Mutluluk hep senin olacak *** Yetmedi mi yetmedi mi Aldıkların bitmedi mi Zamansız gidişin Ciğerimi sökmedi mi Elimde büyüttüğüm sevgiyi Kalbime gömdüm Kalbime gömdüm Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar beni yıpratacak Mutluluk hep senin olacak Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar beni yıpratacak Mutluluk hep senin olacak Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar acılar beni yıpratacak Mutluluk mutluluk hep senin olacak Mezar olarak kalacak İnan ruhum duymayacak Acılar beni yıpratacak Mutluluk hep senin olacak

Hadi Hızlandır Ben ne dağları taşları atlattım Yüreğine sevgimi patlattım Nice aşıkları da tam çatlattım Seni sevdiğimi herkese anlattım Ben ne dağları taşları atlattım Yüreğine sevgimi patlattım Nice aşıkları da tam çatlattım Seni sevdiğimi herkese anlattım Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır *** Ben ne dağları taşları atlattım Yüreğine sevgimi patlattım Nice aşıkları da tam çatlattım Seni sevdiğimi herkese anlattım Ben ne dağları taşları atlattım Yüreğine sevgimi patlattım Nice aşıkları da tam çatlattım Seni sevdiğimi herkese anlattım Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır *** Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır Beni kandır hadi inandır Al al al sevgimi al Al al al yüreğine al Al al al hadi hızlandır

Ayrılmalıyız Kim inanır? Kim inanmaz? Senin beni sevdiğine canım Kimse inanmaz *** Kim inanır? Kim inanmaz? Senin beni sevdiğine canım Kimse inanmaz *** Sen başka kollarda Ben başka yollarda *** Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız *** Kim inanır? Kim inanmaz? Senin beni sevdiğine canım Kimse inanmaz *** Sen başka kollarda Ben başka yollarda *** Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız *** Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız Aramızda uçurumlar söz konusuyken Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız *** Seversin, sevdiğin seni sevmez Gider, başkalarına aşık olur Başka birini sever Başka biri de onu sevmez