Bozuk Geceler hiç çekilmiyor Sen neredesin, söyle Mutsuzluk hep sarıyor Ben neredeyim, bilmiyorum Şimdi kiminlesin? Allah iyilik versin Çektiğimi sen de çek Çekemez, duygusuzsun Şimdi kiminlesin? Allah iyilik versin Çektiğimi sen de çek Çekemez, duygusuzsun İstersen al canımı da kurtulayım Zten kalbim olmadan ne kadar yaşarım? Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu İstersen al canımı da kurtulayım Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım? Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu Geceler hiç çekilmiyor Sen neredesin, söyle Mutsuzluk hep sarıyor Ben neredeyim, bilmiyorum Şimdi kiminlesin? Allah iyilik versin Çektiğimi sen de çek Çekemez, duygusuzsun Şimdi kiminlesin? Allah iyilik versin Çektiğimi sen de çek Çekemez, duygusuzsun İstersen al canımı da kurtulayım Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım? Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu İstersen al canımı da kurtulayım Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım? Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu Bak, yine harbe soktun beni Kendimle savaşıyorum Aşk ile bağlılık yeminlerin Verdiğin sözler, "Ölürüm de bırakmam." deyişin Hepsi yalan mıydı? Sonunda kötülük kazandı Zafer çığlıkları atıyorlar Sevgi sığınağımızdı, çöktü be kalpsiz Seni kaderinle, yalanlarınla, allahsızlığınla Başbaşa bırakıyorum

Ceza Gördüğüm Her Şeyde Sen Varsın Suçum Neydi Ki Girdin Hayatıma Senden Önceki Aşkları Üzdüm Galiba Ceza Olarak Çıktın Karşıma *** Bildiğim Ne Varsa Silindi Defterimden Sevdiğim Ne Varsa Gitti Birer Birer Senden Önceki Aşkları Üzdüm Galiba Ceza Olarak Çıktın Karşıma *** Yenilgi Yok Kederlenmek Yok Bu Yaşam Bana Tanrı Tarafından Hediye Ah Ne Diye Ağlayacağım Sende Ağlama, Sakın Ağlama Yasla Başını Gerekirse Taşlara, Sakın Ağlama

Kıyamam Seviyorum seni Karşılık görmeden Bu aşk seni de beni de öldürür Hüzün dolu gözlerim bak senin eserin Gel gör hâlimi ne hâllere düştüm Sözünde durmayanlardan olasın *** Sana kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun *** Kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun *** Seviyorum seni Karşılık görmeden Bu aşk seni de beni de öldürür (Öldürür) Hüzün dolu gözlerim bak sеnin eserin Gel gör hâlimi nе hâllere düştüm Sözünde durmadın Sözünde durmayanlarla olasın *** Sana kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun *** Ama kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun *** Sana kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun *** Ama kıyamam kıyamam diyordun Beni çok beni çok seviyordun Bana sen cennetim diyordun Şimdi evleniyorsun