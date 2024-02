Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire