Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Kalbim kalbini görmediği zaman Atar mi sence bir daha Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin *** Dayanır mı bedenim bu acıya Alışır mı ruhum sensizliğe Yüreğimde gözlerimde nefesimde Kaderimsin duam yeminimsin Kalbim kalbini görmediği zaman Atar mi sence bir daha Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bende bi yürek var Ele avuca sığmayan O yüreği sana emanet ettim Senden ayrılabilirim Ama yüreğim senin yanında huzur buluyor Kalbim kalbim Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim Bebişim bebişim bebişim